Микроквартиры мира: в тесноте, но не в обиде﻿

Человечество все больше предпочитает жить в городах, покидая сельскую местность. Если учесть, что рост населения Земли постоянно увеличивается, то становится понятно, почему в крупных городах так дорого стоит снять даже самую крохотную квартирку.

Только дело в том, что у людей нет особого выбора. Многим приходится ютиться в тесных клетушках мегаполиса, потому что в большом городе есть хоть какая-то возможность заработать себе на жизнь.

В России малогабаритными квартирами традиционно принято считать хрущевки - например, квартиры площадью около 30 кв. м с 6-метровой кухней. Хотя сейчас нередки и студии еще меньше.

В мировых мегаполисах 30 метров - уже вполне достойная площадь. В Лондоне, Нью-Йорке, Париже, Токио и других крупных городах квартиры площадью около 15 кв.м - весьма распространенное явление. Порой встречаются и более радикальные варианты меньше 10 кв.м.

Закон позволяет

Микроквартиры встречаются по всему миру. Однако больше всего распространены в крупных мегаполисах. Это происходит из-за высоких цен на жилье и недоступности недвижимости для большинства людей с небольшим заработком.

В числе городов, где микрожилье вызывает наибольшее внимание, значатся Лондон и Нью-Йорк. А также Берлин, Париж и Сингапур. Стоит отметить, что речь идет о жилье общей площадью менее 18 кв. метров.

Во многих развитых странах законодательство в принципе не регламентирует размеры жилья. В частности, законодательно закрепленный минимальный размер жилья до сих пор отсутствует в Великобритании. В США власти отдельных штатов утверждают минимальные размеры жилья. Тем не менее действие законов распространяется только на новостройки. Однако, ведется эксплуатация уже существующих микроквартир, их можно продавать, покупать и сдавать в аренду.

Во Франции помещение площадью менее 9 кв. м по определению не может считаться жильем. И это несмотря на это, встречаются примеры, когда жилая недвижимость меньшего размера продается и сдается в аренду под проживание.

В Канаде минимальный размер общей площади жилья ограничен 13,5 кв. метрами. Причем площадь отдельно взятой спальни не должна быть менее 9,1 кв. метра, кухни - 3,7 кв. м, столовой - 7 кв. м. При совмещении всех этих комнат минимальный размер жилья определяется обозначенной общей площадью. В нее также должны входить ванная и санузел, чьи минимальные размеры не ограничены.

От Токио до Нью-Йорка

Дальше всех в минимализме продвинулись японцы. У них квартиры могут быть по площади, как кухни в хрущевках, по 5-6 кв. м.

В 2013 году нашумела история о том, как рабочий в течение 15 лет снимал «квартиру» площадью 1,5 кв.м за 330 евро в месяц. Правда, речь в данном случае идет не о полноценной квартире, а о подсобном помещении.

Так, площадь самой маленькой квартиры Нью-Йорка, расположенной в районе Мидтаун на Манхэттене, составляет 7,2 кв.м. Жилье представляет собой прямоугольник столь узкий, что в нем невозможно установить стандартную двуспальную кровать. Поэтому кровать заменена раскладывающимся диваном.

Домашняя утварь от одежды и обуви до микроволновой печи и посуды помещается в одном большом шкафу. Кроме дивана и шкафа в квартире есть мини-холодильник. Аренда стоит $750 в месяц, что в 5,5 раз меньше средней стоимости аренды жилья на Манхэттене.

В целом вариантами в районе 15 кв.м изобилуют исторические кварталы многих европейских крупных городов. Среди стран Восточной Европы микроквартиры нередко предлагаются в Праге.

Столь миниатюрные площади встречаются не только в многоквартирном сегменте, но и в отдельно стоящих домах. Например, в лондонском районе Ислингтон продается дом с одной спальней и террасой площадью 17,5 кв. м. Стоимость дома составляет 275 000 фунтов стерлингов (347 900 евро).

Маленькие жильцы

Миниатюрные квартиры более востребованы для аренды, чем для продажи. Иными словами, в основном люди расценивают такое жилье как временное. Хотя в микроквартирах живут не только низкодоходные группы населения.

Зачастую выбор в пользу маленького жилья продиктован не столько экономией, сколько стилем жизни. К примеру, маленькие квартиры в центре Праги зачастую покупают и арендуют те, кто живет насыщенной социальной жизнью. ОНи приходят домой только переночевать.

У многих чехов нет кухни. Они едят только в ресторанах. Как раз среди людей с ограниченным доходом такие квартиры непопулярны.

Итак, микроквартиры являются вполне востребованным и даже полезным форматом жилья, конечно, за исключением самых радикальных и негуманных вариантов. Они годятся в качестве стартового жилья для молодежи. А также для бессемейных людей, которые стремятся жить в центре города, чтобы быть поближе к работе или развлечениям.

Фото: doseng.org

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