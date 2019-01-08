Мотивом для убийства бывшей солистки "Лицея" могла стать недвижимость певицы﻿

Несколько лет назад Жанна Роштакова заменяла в популярной группе "Лицей" солистку Анастасию Макаревич, когда та находилась в декретном отпуске. Однако вокальная карьера Роштаковой оказалась короткой, впрочем, как и жизнь. В январе 2017 года 33-летнюю певицу обнаружили в ее собственной квартире. Жанна была мертва.

Предшествующие события

В тот момент, когда Жанну настигла смерть, она жила во Владивостоке, сообщает "Умная.ру". Тогда ее сотрудничество с группой "Лицей" уже закончилось. Несмотря на то, что Роштакова успела приобрести в Москве собственную квартиру, она решила переехать на Дальний Восток. Главной причиной такой кардинальной перемены стало замужество певицы.

Тем не менее брак оказался недолговечным. Вскоре супруги разошлись. Роштакова стала задумываться о возвращении в столицу. Вот только сделать это она не успела. Она погибла. Тело Жанны обнаружила ее подруга Евгения Гребенюк.

Евгения утверждала, что она долгое время не могла дозвониться до подруги. Заподозрив неладное, на следующий день Гребенюк отправилась домой к Роштаковой. Та дверь не открыла, поэтому Евгения воспользовалась запасным ключом. Певица лежала в ванне, наполненной водой. Она была уже мертва. Рядом лежала полочка, которая прежде висела на стене ванной комнаты.

Несчастный случай?

Первым о гибели Жанны Роштаковой сообщил в социальных сетях ее друг, артист Федор Шаляпин. Он утверждал, что Роштакова была абсолютно здорова и никогда ни на что не жаловалась. Шаляпин предположил, что Жанну могли убить. По словам Федора, мотивом для совершения преступления могла стать недвижимость бывшей солистки "Лицея".

Как заявил Шаляпин в одном из своих интервью, Роштакова так и не успела развестись с мужем официально. Поэтому певец не знал, кому досталась квартира Жанны.

Однако, спустя некоторое время, Шаляпин в качестве причины внезапной кончины вокалистки назвал банальный несчастный случай. Он заявил, что якобы в то время, как Жанна принимала ванну, ей на голову случайно упала полка. И от удара певица скончалась.

Никакого криминала?

Позже вариант с упавшей на голову полкой показался не совсем правдоподобным даже самой Евгении Гребенюк. Вначале Гребенюк предполагала, что ее подруге просто стало плохо в ванной комнате. Установлено, что перед смертью погибшая певица звонила в Крым отцу.

Евгения предположила, что у Рожковой случился инсульт или сердечная недостаточность, и она попыталась выбраться из ванны. Для того, чтобы помочь себе, взялась за полку, и тут же упала. По мнению Евгении, этим и объясняется вырванная из стены полка. Кроме того, крови или других признаков того, что смерть Жанны наступила от удара предмета мебели, на месте происшествия Гребенюк не заметила.

В то же время, на основании заявлений близких Роштаковой о возможном криминальном характере этой истории, следственное управление по Приморскому краю поначалу возбудило уголовное дело по данному факту. Но после того, как эксперты не обнаружили следов насильственных действий, которые могли бы повлечь смерть потерпевшей, дело было закрыто.

Фото: govoru.com

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