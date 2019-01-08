Обзор жилых районов Москвы: выбираем квартиру на "вторичке"

Покупка собственного жилья — это всегда радостный и очень ответственный шаг. Для многих покупателей решающим фактором при выборе нового места жительства остается цена. Она, в свою очередь, зависит от метража квартиры, класса дома и его местонахождения.

К выбору будущего района проживания нужно подойти особенно внимательно и ответственно. Недостаточно развитая инфраструктура, плохая транспортная доступность, низкие экологические показатели могут заметно омрачить радость от покупки.

Арбат

Один из самых престижных районов Москвы. Квадратный метр в старом жилфонде стоит 666 тыс. руб. Купить однокомнатную квартиру на "вторичке" можно за 10-12 млн руб.

Аэропорт

Аэропорт входит в число самых густонаселенных районов Москвы. Транспортную доступность обеспечивают четыре станции метро. А также Ленинградский проспект и ТТК. Средняя стоимость жилья на вторичном рынке равна 200 тыс. руб. за "квадрат".

Басманный район

Басманный район входит в историческую зону старой Москвы. Разница в цене объясняется большим количеством промышленных объектов и удаленностью от Кремля. За 1 кв. м здесь попросят около 322,9 тыс. руб., а самый бюджетный вариант обойдется покупателю в 4,7 млн руб. Вторичный рынок Басманного района представлен в основном историческими домами, многим из которых требуется реконструкция и реставрация. Общий процент износа жилого фонда составляет более 60%.

Дорогомилово

Поскольку здесь традиционно проживала партийная и государственная элита, на вторичном рынке Дорогомилово преобладают объекты повышенной комфортности. Как правило, это сталинки и кирпичные дома 60-70-х годов с высокими потолками и удобными планировками. Средняя цена предложения — 430,4 тыс. руб. за 1 кв. м.

Замоскворечье

Тихий и спокойный район Замоскворечье пропитан духом прежней Москвы. В районе сохранились не только доходные дома рубежа XIX-XX веков, но и старинные купеческие особняки. Здесь сосредоточены многие достопримечательности города. Средняя рыночная стоимость "квадрата" в Замоскворечье — 240 тыс. руб.

Зеленоград

В конце прошлого века Зеленоград развивался как обособленное поселение со своей научной и производственной базой. Его стали называть советской Кремниевой долиной. Одна из основных проблем Зеленограда — низкая транспортная доступность. В пиковые часы Ленинградское и Пятницкое шоссе полностью загружены. Многих жителей выручают электрички. Цены на жилье в Зеленограде доступные, средняя стоимость на "вторичке" — 110,8 тыс. руб. за "квадрат".

Капотня

Капотня не раз становилась аутсайдером рейтингов столичных районов. Здесь ветхие дома, проблемы с транспортом, большое количество промзон. Плохая экология объясняется соседством с Московским НПЗ и ТЭЦ-22, работающей на угле. Кроме того, в Капотне до сих пор нет метро. Чтобы добраться до ближайших станций, требуется около 30 минут. Результат: 107 тыс. руб. за "квадрат". Подавляющее большинство предложений — двушки в девятиэтажных домах 60-80-х годов.

Крылатское

Крылатское — один из самых экологичных районов столицы. Здесь много пляжей, парковых и лесных зон. Эту территорию начали застраивать лишь в 1980-е годы, сразу после Олимпиады. Цены на квартиры в Крылатском остаются стабильно высокими. Однокомнатную квартиру можно купить за 8,5 млн руб., двухкомнатную — за 13 млн.

Кунцево

Кунцево отличается своей раздробленностью: район состоит из нескольких участков, которые не соприкасаются друг с другом. При этом внутри МКАД находится только один из них — историческая часть, ставшая основой района. Здесь много лесных массивов, речные пляжи на берегу Москвы-реки и хорошая экологическая обстановка. Квартиры на вторичном рынке в Кунцево стоят 180-190 тыс. руб. за 1 кв. м.

Лефортово

Район Лефортово считается одним из самых комфортных в на юго-востоке столицы. Он расположен недалеко от центра и хорошо благоустроен. В 2019 году здесь запустят две станции метро — "Лефортово" и "Авиамоторную" на Большом кольце. Сегодня 1 кв. м. жилья в районе стоит в среднем 182,4 тыс. руб. Из минусов Лефортово — относительно старый жилфонд.

Марфино

Марфино замыкает тройку самых маленьких районов столицы. Расположен недалеко от центра. Граничит с Останкинским парком и Ботаническим садом. Здесь нет промышленных производств: практически 90% территории района занято жилыми домами. Средняя стоимость однушки — около 6,3 млн руб.

Марьина Роща

Несмотря на наличие общих границ с Тверским и Мещанским районами, Марьина Роща не относится к престижным локациям. Стоимость 1 кв. м на вторичном рынке здесь составляет 220 тыс. руб. Это дешевле, чем в более удаленных от центра Останкино и Алексеевском районе. Малогабаритную "однушку" к северу от ТТК в Марьиной роще можно купить за 6,5 млн руб.

Митино

Не воспринимается как отдаленный район благодаря трем действующим станциям метро. Зеленые зоны охватывают 20% территории района. Благодаря большому предложению, здесь практически всегда можно подобрать подходящий вариант. Стандартная "однушка" в панельном доме обойдется в 4,5 млн руб.

Некрасовка

Некрасовка получила статус столичного района только в 2002 году. Недостатком считается сложная транспортная ситуация и плохая экология. Сегодня здесь работают семь крупных промышленных предприятий. На вторичном рынке цена "квадрата" составляет в среднем 113,9 тыс. руб. Как правило, это квартиры в современных домах, которые чаще всего называют "новой вторичкой".

Перово

Большинство часть квартир на продажу находятся в старых панельных и блочных домах. Многие из них попали в списки под снос. Пятую часть территории занимает промзона. Главная магистраль района (шоссе Энтузиастов) часто бывает перегружена. Все это делает район одним из самых бюджетных в Москве. Средняя стоимость 1 кв. м на "вторичке" составляет 155,4 тыс. руб.

Пресня

Пресня обладает высоко развитой социальной, коммерческой и транспортной инфраструктурой. Здесь расположены многие известные памятники архитектуры, музеи и парки. В ДЦ "Москва-Сити" работает крупный ТРЦ "Афимолл Сити". Здесь есть сталинки, и пятиэтажки под снос. Остались и элитные жилые комплексы рубежа XX-XXI веков. Самое дорогое предложение "вторички" — квартира площадью 320 кв. м за 113 млн руб.

Раменки

Район Раменки расположен в престижном Западном округе. Четвертую часть территории занимает Ботанический сад МГУ и лесопарк Воробьевых гор. Сегодня цены здесь сопоставимы с предложениями в самых дорогих локациях: средняя стоимость объектов на "вторичке" — 31,5 млн руб.

Северное Чертаново

Здесь нет крупных промышленных зон. В районе есть две станции метро и железнодорожная платформа. Наибольшее количество предложений в Северном Чертаново — жилье в 15-этажных панельных домах постройки 1975-1989 годов. Средняя цена за "квадрат" — 162 тыс. руб.

Сокол

В советские годы здесь жили представители науки, творческая интеллигенция и высшее офицерство. В районе много сталинок и зданий в стиле конструктивизма, есть типовые кирпичные многоэтажки и панельные дома. Стоимость 1 кв. м жилья в районе составляет 241,1 тыс. руб. Однушку площадью 32 кв.м, требующую ремонта, можно купить по цене от 6,1 млн руб.

Таганка

Район разношерстным состоит из двух частей, которые очень непохожи друг на друга. Одна расположена за Садовым кольцом и граничит с обширными промзонами. Другая находится в историческом центре. В районе Таганка есть доходные дома XIX столетия, сталинские высотки, конструктивистские строения 30-х годов, панельные и монолитные дома. Один "квадрат" на первичном рынке Таганки продается по цене около 595,5 тыс. руб.

Фили-Давыдково

Через Фили-Давыдково проходит несколько крупных магистралей. Работают четыре станции метро. Негативное воздействие транспортных коммуникаций нивелируется множеством парковых зон. На "вторичке" стоимость 1 кв. м равна примерно 312,5 тыс. руб. А за 4,3 млн руб. можно купить 25-метровую "однушку" в панельной пятиэтажке.

Хамовники

Хамовники — один из самых престижных и дорогих московских районов. Когда-то здесь жили мастера-ткачи. Самые высокобюджетные предложения расположены на участке между Остоженкой, Пречистенкой и Москвой-рекой. Этот квартал называют "золотой милей".

Черемушки

Именно здесь появились первые пятиэтажные хрущевки. Благодаря программе реновации облик этой территории постепенно обновляется. В 90-е годы здесь был возведен небоскреб "Газпрома". 1 кв. м в пятиэтажке под реновацию будет стоить около 190 тыс. руб., в панельном доме — 210 тыс. руб., в кирпичном — 300 тыс. руб.

Щукино

Ключевое преимущество района Щукино — отличная экология. Здесь находится множество парков, а часть территории граничит со знаменитым Серебряным Бором и Москвой-рекой. Тревогу жителей вызывает разве что соседство с Курчатовским институтом и обширная промзона. Несмотря на это, стоимость 1 кв. м здесь составляет порядка 400-450 тыс. руб. Это в полтора раза выше средних рыночных цен по Москве.

Южное Бутово

Южное Бутово — второй по величине район Москвы. Практически все дома здесь возведены после 1991 года. Цены на квартиры в этом районе считаются одними из самых бюджетных в старой Москве. Они примерно на 10-20% ниже, чем в районах, расположенных в пределах МКАД. Купить 28-метровую квартиру в хрущевке можно всего за 2,8 млн руб.

Якиманка

Якиманка сильно изменилась в советские годы: старинные малоэтажные дома и особняки были полностью снесены или перестроены. К началу 90-х на их месте появились крупные жилые и общественные комплексы. В советских панельных и блочных домах за Садовым кольцом квадратный метр обойдется покупателям в 260-280 тыс. руб.

Фото: urbanlook. ru

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