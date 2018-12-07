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Автор Любовь Овчарова

Как правильно сделать оценку жилого дома с земельным участком?

Недвижимость

Очень часто сейчас можно встретить судебные тяжбы, предметом которых является недвижимость. Из-за этого оценка недвижимости экспертами стала очень популярной процедурой.

Оценка стоимости недвижимого имущества фактически одна из важнейших процедур при осуществлении каких-либо манипуляций с недвижимостью, в связи с тем, что помощь независимого эксперта может в корне повлиять на ход продажи.

Установленная стоимость является ключевым фактором в любой сделке, касающейся продажи товара. 

В связи с этим очень часто возникают вопросы о стоимости приобретаемой недвижимости и этот вопрос является очень весомым. Так как стоимость одного квадратного метра жилплощади достаточно высока в нынешний момент времени, очень часто возникает вопрос, что повлияло на образование этой цены.

С какой целью осуществляется оценка?

Нельзя пропустить такой важный этап, как экспертная оценка имущества, в проведении различных операций с недвижимостью (продажа, обмен, аренда).

Цель этой процедуры - установить точную стоимость имущества и проверить имеющиеся права ее хозяев.

Когда жилплощадь не имеет земельного участка, договор касательно нее может быть заключен без оценки, но данная манипуляция может оказаться полезной, так как послужит ориентиром для установления стоимости.

Данную процедуру не получится обойти, в том случае, когда оценивается недвижимость с земельным участком.

Процедура оценки недвижимости с земельным участком

Существует определенная последовательность экспертной оценки земельных владений, с имеющимися на нем постройками:

  • Проведение анализа ситуации на рынке недвижимости на текущий момент;
  • Анализ характеристик всех имеющихся на участке построек (в каком состоянии и степень изношенности жилого помещения, гаража, бани и других хоз. построек).
  • Сколько денежных затрат повлечет за собой замещение жилой постройки.

Ссылаясь на Федеральный Закон об оценочной деятельности, можно уверенно сказать, что при оценке недвижимого имущества первое, что должен сделать эксперт - посчитать затраты на строительство жилого помещения. Метод затратной оценки на сегодняшний день не только самый точный, и единственный, который прописан в нормативных документах.

После этого независимый эксперт оценивает какую площадь имеет жилье и какими характеристиками обладает жилая постройка, чтобы сравнить с похожими на рынке недвижимости. Очень часто случается так, что подбираются максимально похожие по характеристикам постройки, из-за того, что идентичных объектов нет в базе.

Факторы по определению стоимости

При осуществлении осмотра, оценщик обращает внимание на следующие аспекты:

  • Место, где расположено недвижимое имущество;
  • Экологическая составляющая района, где находится объект;
  • Степень освещенности местности;
  • Удаленность от города и важных объектов инфраструктуры (магазины, аптеки, больницы и т.п.);
  • Каким годом датировано строительство недвижимости и его состояние;
  • Имеется ли подземная парковка и охрана на территории участка;
  • Количество этажей, общая площадь и особенности конструктива жилого помещения (балкон, погреб, отделка и т.п.).
  • Какие хоз. постройки и в каком состоянии имеются на территории.

Проанализировав все вышеизложенные факторы, эксперт по оценке составляет подробный, полный отчет. Это является итогом проведенной оценки.

Оценка земли, с целью обслуживания жилища

Встречаются случаи, когда оценки требует только участок земли. В таком случает эксперт по оценке должен в полной мере знать все прописанные требования в Федеральном Законе об оценочной деятельности (в частности 1 и 2 главу). Потому что только при этом условии будут соблюдены все нюансы действующего законодательства.

Когда прибегают к независимой экспертизе по оценке земельного участка?

  • С целью выкупа участка из государственной собственности;
  • Чтобы точно определить стоимость аренды;
  • Взнос в уставной капитал;
  • Вступление в право наследования и т.д.

Стоимость земельного участка определяется рядом факторов: текущая ситуация на рынке недвижимости, территориальное расположение участка, имеющиеся коммуникации, качество дорог, внешняя инфраструктура и т.п.

Еще очень важным моментом является категория назначения оцениваемой территории, а также вид пользования.

Стоимость услуги

Стоимость экспертной оценки во многом зависит от компании, которая предоставляет услугу, размера и расположения объекта оценки, а также цели экспертной оценки.

Средняя стоимость оценки варьируется от 3000 до 5000 рублей, с учетом того, что ее сроки составят от 1 до 5 дней.

Заключительная часть

Чтобы точно определить стоимость участка и имеющейся на ней недвижимости необходимо в обязательном порядке воспользоваться процедурой оценки. Эксперты, осуществляющие независимую оценку должны иметь большой опыт, высокий уровень квалификации в данном вопросе, а также глубокие знания законодательных актов, регламентирующие все аспекты данной процедуры.

На основании Федерального Закона РФ об оценочной деятельности, процесс продажи, аренды или раздела земельного участка может осуществлять только на основании независимой оценки.

 

Фото: intellect-valuation.ru

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Недвижимость
Как правильно сделать оценку жилого дома с земельным участком?
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