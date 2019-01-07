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Автор Павел Морозов

Раздел квартиры между супругами при разводе

Недвижимость

 

Раздел квартиры между супругами при разводе. 396796.jpeg

Раздел квартиры после развода. Это тема, которая актуальна для многих. Данный процесс в большинстве семейных пар становится проблемой. Несмотря на множество конфликтов и споров, деление общего имущества четко регламентируется законом. Довольно редко существуют исключения. Например, когда в семье есть несовершеннолетние дети, чьи интересы обязательно должны быть учтены.

Основные правила 

Сначала нужно четко определить режим собственности с правовой точки зрения. В частности, является ли она общей или владелец кто-то один. Совместно нажитым имуществом принято считать то, что было куплено в момент нахождения в законном браке. Если же недвижимость приобретена человеком до момента создания семьи, она не является совместно и не подлежит разделу.

Помимо этого, имущество, полученное в момент нахождения в браке кем-то из супругов путем дарения или вступления в наследство, также не является совместным и не учитывается во время раздела.

Произвести распределение собственности можно различными способами: по согласованию сторон, согласно брачному договору и по суду.

Раздел жилплощади по суду

 Общее имущество в момент развода подлежит разделению на равные доли. Независимо от того, кто юридически является владельцем.

В семейном кодексе допустимы исключения из правил, когда судебный орган на свое усмотрение может поделить недвижимость. В частности, если жилье куплено мужем или женой в период раздельного проживания, то при прекращении всех отношений партнер уже не может претендовать на имущество. Если это доказано во время судебного разбирательства, квартиру обозначают личной собственностью того, кто ее купил, а значит, что она закрепляется за ним и при разводе.

Это означает, что если супруги в течение длительного периода проживают раздельно, только в силу каких-то обстоятельств не разводятся, квартира, приобретенная одним из них в это время, не подлежит разделу.

Однако если партнер изъявит желание во время судебных процедур предъявить права на имущество, то отсутствие отношений нужно будет доказать. Суд может увеличить долю одной из сторон в квартире, руководствуясь интересами общих несовершеннолетних детей.

Кроме того, суд может уменьшить долю одной из сторон в случае, если вторая сторона во время нахождения в законном браке по неуважительным причинам не приносила доход или регулярно растрачивала общую собственность, причиняя семье ущерб.

Приватизированное жилье 

Гораздо сложнее обстоит дело в случае раздела квартиры при разводе, если жилплощадь приватизирована только на одну из сторон конфликта. Зачастую человек, который юридически не является собственником, подает иск в судебные органы, требуя разделить квартиру, А затем сталкивается с неприятной ситуацией.

Несмотря на то что люди в момент покупки жилья не думают о разводе, правовая грамотность и забота о собственном будущем помогут минимизировать риск потери жилья.

Если приватизация имущества произведена на кого-то одного, другая сторона может отстаивать свои права через суд. Согласно жилищному кодексу, во время расторжения брака человек, прекращающий семейные отношения с собственником, теряет свои права на жилье. Но суд при рассмотрении дела может сохранить за вторым супругом право пользоваться и проживать в этой недвижимости как на определенное время, так и пожизненно.

Помимо этого, судебный орган при отказе в разделе приватизированной собственности может обязать владельца обеспечить другим жильем супруга и членов его семьи. В их пользу собственник обязан выплачивать алименты при заявлении соответствующих требований.

Ипотечная квартира 

Существуют определенные особенности раздела жилья, находящегося в ипотеке при разводе. Если кредит за недвижимость еще не закрыт, дележ осуществляется в зависимости от условий договора. Так, если в нем указана обоюдная ответственность, то бывшие супруги должны сами договориться. После этого им нужно обратиться в банковское учреждение, где для них составят дополнительное соглашение к договору об ипотеке.

Кроме того, согласно обоюдной ответственности, сумму ипотеки могут разделить на два кредита, а права собственности между разведенными людьми — пополам. Если мужчина и женщина проживали в гражданском браке, то семейный кодекс в этом случае не действует. Вопрос о разделении имущества должен решаться только через суд.

Фото: yuriat-spb24.ru

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