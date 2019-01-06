Как не потерять деньги при сделке: основные виды мошенничества с жильем﻿

Рынок недвижимости развивается, и найти подходящую квартиру сейчас не сложно, однако при заключении сделки всегда следует соблюдать осторожность.

Невозвратная сумма

Во время поисков предложений о покупке квартиры вы находите идеальный вариант с ценой в разы ниже рынка. При заключении договора выплачиваете риелтору или агентству задаток, чтобы закрепить за собой право на выгодную сделку. Но, выяснив какие-то обстоятельства о квартире, вдруг сами отказываетесь от сделки.

В частности, встречаете явно асоциально настроенных соседей на своей площадке. Либо узнаете, что квартира юридически не чиста. Или находите поломку, требующую дорогого ремонта. Как правило, клиента подводят к мысли о том, что квартира ему не нужна. Цель мошенников — задаток. В итоге вы остаетесь как без квартиры, и без задатка. Так как в договоре, вами подписанном, есть пункт о невозврате денег в случае расторжения договора по инициативе клиента.

Аферы с задатком остаются одними из самых распространенных видов мошенничества с недвижимостью. При этом юридически риелтор чист — условия обращения с задатком были в договоре упомянуты.

Меры предосторожности.

Не обращайтесь для сопровождения сделки в новые организации и выставляющие откровенно демпинговые условия. Скупой платит дважды.

Двойники

Подписывая договор с собственником квартиры, вы обращаете внимание на то, что он не сильно похож на себя в паспорте. Он отшучивается, что годы идут — постарел-потолстел-постригся. В итоге договор вы оформляете. Но через пару дней к вам приходит настоящий хозяин квартиры и говорит, что потерял документ. И даже подал заявление в полицию по этому случаю. Если это заявление было принято раньше момента сделки, то она будет признана недействительной.

Меры предосторожности.

До заключения сделки сверьте подписи на всех документах, попросите собственника предъявить другие документы, например, загранпаспорт или права.

Занижение цены

Во время заключения сделки собственник просит вас "по-братски" написать в договоре заниженную стоимость квартиры. Якобы для того, чтобы платить меньше налогов. Вы соглашаетесь. А через некоторое время к вам приходит солидно одетый юрист и говорит, что бывший хозяин вашей квартиры объявлен банкротом. В связи с этим ваша сделка будет расторгнута.

Максимальная сумма, которую вы сможете потребовать в качестве возмещения ущерба — это та, что прописана в договоре. Если там было написано два миллиона, а квартиру вы купили за десять, то вы потеряете восемь миллионов и новую квартиру.

Меры предосторожности.

Никогда не занижайте цену в договоре. Всегда необходимо проверять хозяина на предмет риска банкротства на сайте ФССП.

Недееспособная бабушка

Вы нашли хорошее предложение по квартире, приезжаете знакомиться с хозяином. А им оказывается добрая бабушка. Она охотно соглашается со всеми деталями сделки. Документы оформляются быстро. Вы довольны, но через некоторое время к вам приходят родственники бабушки и объявляют о том, что ваш договор недействителен. И тут выясняется, что бабушка стоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Средства по суду должны вернуться к вам. Однако даже в том случае, если факт их передачи будет доказан, заставить мошенников вернуть деньги вряд ли получится. Подобные дела обычно тянутся несколько лет. Будет большой удачей получить хотя бы часть своих денег в такой ситуации.

Меры предосторожности.

В случае покупки квартиры у пожилого человека, либо у человека, чья дееспособность вызывает сомнения, попросите справку из ПНД.

Незаконная постройка

Зачастую частные дома перестраивают в таунхаусы для более выгодной продажи. То есть поквартирно. Только проблема в том, что такой таунхаус будет признан незаконной постройкой, так как находится на земле, рассчитанной под индивидуальное строительство (ИЖС). Без согласия остальных соседей продать свою квартиру вы не сможете. Дело в том, что в договоре она прописана как "доля", а найти всех соседей невозможно. Повлиять на решение суда тоже нельзя. В итоге дом сносят.

Меры предосторожности.

Убедитесь, что покупаете квартиру, а не долю. Не соглашайтесь оформлять покупку по договору дарения. По такому договору вы не можете передавать денежные средства. Поэтому сделка будет признана незаконной.

Тайный собственник

Однажды на вашем пороге появляется человек, утверждающий, что также имеет права на купленную вами квартиру. И может это оспорить в суде. Это может быть временно выписанный из квартиры на период несения службы, либо отбытия тюремного срока. Или состоявший на учете в психоневрологическом диспансере. И суд действительно может оказаться на его стороне.

Меры предосторожности.

При покупке жилья необходимо проверить наличие снятых с регистрации прежних обитателей квартиры.

Фото: dkvartnsk.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Одобрена первая сделка по эксроу-счетам

Центр Москвы лидирует по сделкам с апартаментами

Сбербанк уступил ВТБ первенство по ипотечным сделкам

Документооборот по ипотечным сделкам перейдет в электронный вид