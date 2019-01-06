Как правильно выбрать квартиру: "читаем" планировку﻿

Удобство планировочных решений является одним из важнейших факторов при выборе жилья. Тем не менее по схемам из буклетов покупателям зачастую трудно понять, какая квартира является действительно комфортной и удобной.

Маленькая, да удаленькая

Люди обычно считают, что чем больше квадратных метров в квартире, тем комфортнее в ней жить. Однако, не так много покупателей жилья в реальности могут позволить себе большие квартиры. Все большим спросом пользуются маленькие площади. Они позволяют снизить общий бюджет покупки. Кроме того, нередко компактные квартиры могут быть не только дешевле, но и удобнее. Бывают квартиры, где 40 кв. м дают больше полезной площади, чем 50-60 "квадратов".

Самое главное

Каждый случай индивидуален. А потребности людей очень сильно отличаются. Тем не менее можно выделить несколько универсальных правил, которые помогут.

Следует обращать внимание на несущие стены и опорные колонны. Недостатком панельных домов является большое количество несущих конструкций, которые не подлежат сносу. С другой стороны, серийность таких домов существенно облегчает жизнь. Так как планировки в этих домах одинаковые, можно посмотреть и подобрать подходящую вам в специализируемых изданиях, где есть подборки планировок от профессиональных дизайнеров.

Внимательно смотрите на площадь не только комнат, но и коридоров и других нежилых помещений. С одной стороны, большие коридоры — это "убийцы" пространства. Они "отъедают" площадь у жилых комнат. С другой стороны, темные пространства за пределами комнат не жалко использовать под комнаты-шкафы. Поэтому и большой коридор может быть функциональным, если там можно обособить место под кладовку или шкаф.

При правильной планировке приватная зона, в частности, спальня или детская, должна быть отделена от общей зоны небольшим холлом. Сквозь открытые двери из общественных зон не должны напрямую просматриваться приватные комнаты. Также из кухни и гостиной, с сидячих мест по возможности не должны быть видны санузлы. Помимо этого, через открытую входную дверь в квартиру не должны просматриваться сидячие места в гостиной, кухне или столовой. И тем более в спальне.

Крайне важно наличие балкона или лоджии. Иногда лучше вообще отказаться от квартиры большей площади без балкона в пользу более компактного жилья, но с ним — скорее всего, такая квартира будет более функциональна. Если не предусмотрена отдельная кладовая, то балкон необходим. На нем удобно хранить крупногабаритные вещи, нечастые в применении. Есть еще вариант утеплить балкон и разместить на нем небольшой кабинет или место для домашнего питомца.

Считаем окна

Так повелось, что в России комнатность принято считать по количеству окон. Одно для кухни и еще по одному для каждой из комнат. Квартиры с большим числом окон предоставляют много возможностей для перепланировок. Например, часто бывает так, что в угловых квартирах в некоторых комнатах представлено более одного окна. Значит, в случае необходимости комнату можно поделить на две. Однако недостаток угловых квартир с большим количеством окон — возможность сквозняков.

В идеале окна должны выходить на юг, так как у нас бывает мало солнца. А инсоляция очень сильно влияет на здоровье и настроение. Да и вообще на общее самочувствие. По общепринятым нормам, окна в квартирах не могут быть ориентированы только на север. Для справки важно понимать, что восточная сторона сильно охлаждается зимой и прогревается летом, южная будет самой светлой и теплой вне зависимости от сезона. Западная же сторона — хорошо освещается, но самая ветреная.

Стоит обратить внимание и на "уютные" нюансы. Так, большая площадь остекления дает много света и визуально расширяет пространство,. В связи с этим даже маленькие комнаты будут казаться не такими тесными. Во многих проектах представлены необычные окна, например, в нишах. Туда можно поставить пуфы, на которых приятно расположиться с книгой и бокалом вина.

Данные рекомендации и советы в общем и целом помогут определиться с приоритетами при выборе подходящей планировки. Однако в каждом конкретном случае могут всплыть неожиданные нюансы. И их тоже придется учитывать.

Фото: sbdom.com

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