Право на жилище: когда и почему можно выселить из квартиры﻿﻿

Конституция РФ декларирует право каждого гражданина на жилище. Тем не менее российские суды ежегодно выселяют множество россиян из квартир и аннулируют их регистрацию.

Жилье по социальному найму

Большинство россиян владеют жильем на праве собственности. Они получили его во время массовой приватизации, объявленной в 90-е годы. Львиная доля жилых помещений в России зарегистрирована на физических лиц.

Второй по размерам жилой фонд в нашей стране принадлежит муниципальным органам власти. И они предоставляют нуждающимся квартиры, комнаты и дома по договорам социального найма. Если же наниматели используют полученные помещения не по назначению, или покидают их на долгое время, не платят за квартиру, то муниципалитеты и другие наниматели выселяют таких граждан в установленном судебном порядке.

Истцами по делам выступают администрации районов, городов, сельских поселений. А также другие зарегистрированные в квартире лица. В заявлении могут потребовать расторгнуть договор социального найма и признать жильца утратившим право пользования жилым помещением. Обосновывая подобные требования, заявители, обычно, ссылаются на то, что наниматели используют квартиру не по назначению. Либо вообще не проживают в ней. А также, к примеру, нарушают права и законные интересы соседей, разрушают жилище и наносят ему вред. Или, отдельной статьей, более шести месяцев не оплачивают коммунальные услуги.

В таких случаях суд выносит решение о расторжении договора социального найма. Это решение является основанием для снятия с регистрационного учета.

Стоит отметить, что для прекращения права на квартиру по социальному найму судья сначала должен убедится в том, что жилец в ней действительно долго отсутствует. Например, ему не приходят на почту корреспонденция, он не числится в медучреждениях по месту нахождения жилья и ему никто не чинит препятствия в проживании.

Наемное и арендованное жилье

В 90-е годы министерства и ведомства за редким исключением перестали выдавать служебное жилье. У государства просто не было денег на строительство и содержание таких квартир. Однако в "нулевые" ситуация резко изменилась. И в настоящее время предоставление ведомственного помещения опять стало нормой. Оно дается сотруднику на время трудовых отношений с работодателем. Но самое главное, оно и не подлежит приватизации.

При увольнении или переводе в другое место человек должен покинуть служебное жилье и сняться с регистрации. Тем не менее так бывает не всегда. И работодатель вынужден обращаться в суд. Суды же, как правило, выселяют бывших работников без проблем. В подобных случаях оставить за собой или за родственниками ведомственную квартиру практически невозможно.

Квартиры частной собственности

Сегодня хозяин может достаточно легко выписать лиц, зарегистрированных в его помещении. Обычно собственники выставляют на улицу бывших членов семьи. Это супруги или дети. К примеру, родители владеют квартирой и подают иск в суд. Они требуют выписать из помещения зарегистрированного в нем сына, который уже давно не проживает с родителями, не помогает им, не оплачивает коммунальные услуги.

Но гораздо чаще собственники выселяют бывшего мужа или жену. Как правило, требования основаны на том, что супруг (супруга) не платит за квартиру, не ведет совместного хозяйства. Или вообще давно является чужим человеком.

Такие судебные споры проходят стандартно: судья изучает материалы дела, опрашивает свидетелей и, в конце концов, выписывает ответчика.

Довольно часто встречаются случаи, когда гражданин покупает объект и только потом узнает, что в этой квартире (доме) прописаны третьи лица. В таком случае покупатель обращается в суд и требует снять их с учета. Как правило судья встает на сторону приобретателя и выписывает из жилища нежелательных квартирантов.

Ну и наконец, замыкают данную категорию дел ситуации, когда бывшие владельцы жилья продают его, но не снимаются с учета и не покидают помещение. Чаще всего так поступают алкоголики, наркоманы и прочие маргиналы. В этом случае новый собственник также идет в суд, который снимает с регистрационного учета бывших владельцев .

Подводим итоги

В общем и целом, факты судебного выселения в современной России встречаются довольно часто. Наиболее распространенными являются случаи выселения граждан из муниципальных и служебных квартир, а также из помещений, принадлежащих частным собственникам. Более 2/3 исков о выселении, как правило, удовлетворяется судами.

Исключение составляют случаи, когда собственник пытается выселить граждан, ранее отказавшихся от приватизации. Либо получивших возможность жить в квартире по завещанию. А также в результате судебного решения или же по договору ренты.

Фото: ptzgovorit.ru

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