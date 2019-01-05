Жилье в аренду: чем обставляют квартиры в России и за рубежом

Квартиры, которые предлагаются в аренду в Москве, зачастую настолько захламлены, что арендаторы скорее предпочли бы вариант вовсе без мебели. Напротив, в некоторых странах Старого Света наиболее популярны как раз пустые квартиры.

С мебелью и без

Квартиры с полной современной меблировкой занимают менее половины рынка аренды столичного мегаполиса. Это примерно 40%. Чуть меньше, примерно треть, на рынке квартир, обставленных "бабушкиной" мебелью. Еще треть занимают полупустые и совсем пустые квартиры. И примерно 2% составляют голые бетонные квартиры. Это вчерашние новостройки, в которых собственник не захотел делать ремонт перед сдачей в аренду.

При этом квартиры, которые сдаются без мебели, могут быть совершенно разными. Например, жилье, откуда вывезли старую мебель, а на другую тратиться не стал. Или же совсем новая квартира, где сами собственники жить не планируют, и соответственно, не стали её ничем обставлять.

За рубежом ситуация другая. Например, в Германии квартиры в аренду обычно сдаются в отремонтированном состоянии. Но абсолютно без мебели. Всегда полностью оборудованы санузлы. Обычно это плитка на полу и стенах и полный комплект сантехнического оборудования. За исключением стиральной машины. Чаще всего ее завозит уже арендатор. А вот люстр, как правило, нет. По квартире сделана разводка электрики, установлены розетки и выключатели. А люстры арендатор покупает и вешает самостоятельно.

Это связано с тем, что в Германии аренда, как правило, долгосрочная и жильцам удобнее обставлять квартиры на свой вкус. Изредка прежние жильцы оставляют кухонную мебель, потому что она изготавливается на заказ под размер кухни. Причем порой новым арендаторам приходится выкупать кухню у предыдущих жильцов.

Однако так происходит не везде. Например, во Франции арендное жилье делится на две категории: квартиры совсем без мебели сдаются минимум на три года. А меблированные предлагаются на год или 9 месяцев. Это подходящий вариант для студентов.

В других странах Европы меблированные квартиры — достаточно частое явление. Как правило в них присутствует спальный диван, стол, стулья и кухонный гарнитур. Зачастую в таких квартирах можно найти телевизор со спутниковой антенной, кофемашину (особенно в Скандинавских странах и на юге Европы), комод или даже картины на стенах.

"Голая" квартира

В нашей стране спрос на квартиры без мебели небольшой. Тем не менее даже на него не хватает предложения. как правило труднее всего как раз найти квартиру без мебели, чем меблированную. В частности, бывает, что приходится уговаривать собственников вывезти мебель, если арендатор предпочитает переехать со своей мебелью. Причем квартира с устаревшей мебелью может стоить даже дешевле и хуже сдаваться, чем аналогичный вариант совсем без мебели.

Совсем "голые" квартиры без отделки мало востребованы на московском рынке. Обычно такие квартиры и сдаются "под ремонт". То есть в аренду сдается бетонная коробка, где жильцы сами делают ремонт за свой счёт и при этом не вносят арендную плату.

Оптимальный вариант

Пустые, пусть даже хорошо отремонтированные варианты пока не очень востребованы в России. Арендаторы в 95% случаев отмечают необходимость присутствия кухни и бытовой техники. Остальная мебель имеет второстепенное значение. Всегда можно договориться с арендодателем о покупке дополнительных диванов или шкафов.

Оптимальным является вариант установки мебели "по требованию" арендаторов.

Фото: nedvizhimostpro. kz

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