Жилье для трех поколений: выбор планировки квартиры﻿

В квартире с тремя отдельными комнатами есть где развернуться. Если, конечно, там живут 2-3 человека. Для большой же семьи каждый сантиметр площади и его грамотное использование уже будет играть важную роль в сохранении душевной гармонии и согласия.

Независимо от того, приобретена квартира в новостройке или же появились причины перепланировки старой, многие задумываются о том, как лучше организовать жизненное пространство. Планируя квартиру с двумя отдельными спальнями и общей комнатой, стоит предусмотреть место для всей семьи и личные уголки для каждого. Для этого имеет смысл объединить пространство и совместить, например ,гостиную с кухней. Но оставьте себе и возможность для уединения.

Общие рекомендации

Так как речь идет о большой семье и разных поколениях, выбор подходящей планировки особенно важен. В противном случае ее члены будут мешать друг другу. А это может испортить отношения. Общая зона должна быть максимально большой. А вот спальни могут быть и компактными.

Почти идеальным вариантом для данной семьи будет «евротрешка», с двумя отдельными спальнями и просторной гостиной.

Для старшего и молодого поколения нужны отдельные комнаты. Молодые папа и мама будут использовать свою комнату как спальню, детскую и кабинет (для работы молодой мамы). Так как ребенок еще маленький, он может спать в одной комнате со своими родителями. Игровую зону для ребенка также можно организовать в гостиной.

Порой бывает важнее расположить жилые зоны двух поколений по разные стороны квартиры. Это лучше сделать дял того, чтобы у каждой семьи было ощущение уединения.

Рекомендуется наличие двух полноценных санузлов. В одном из санузлов вместо ванной может быть душевая кабина. Но просто санузла с унитазом и раковиной недостаточно. Пусть один раз в месяц, но может сложиться так, что после работы отец захочет принять душ именно тогда, когда пора купать ребенка. Бывает, что достаточно одного такого конфликта, чтобы нарушить гармонию в семье на долгое время.

Как правило в таких случаях эксперты рекомендуют объединить кухню с гостиной. А вот вход в спальню лучше перенести в гостиную. Тогда спальню можно будет увеличить за счет коридора. Дверь смещаем в ванную. В спальне образуется небольшая ниша. В нее можно встроить рабочее место.

Более привычный вариант - размещение гардеробной рядом со спальней.. Но если устроить её в прихожей, можно найти массу плюсов. В частности, так можно спокойно собираться на работу, не беспокоя тех, кому вставать позже.

В случае, если в квартире два уровня, то на первом этаже оставьте кухню и гостиную. На втором логично разместить главную спальню. Для максимального уединения. В идеале ванная должна быть и на первом, и на втором этаже. То есть хозяйская и гостевой санузел.

Компактно, но удобно

Относительно бюджетным вариантом для большой семьи, которая временно планирует жить совместно, является вариант «евротрешки». Это жилье с достаточно просторной общей зоной кухни-гостиной и двумя небольшими обособленными спальнями.

В случае, если бюджет позволяет, то можно рассмотреть и полноценную трехкомнатную квартиру. В ней можно объединить кухню с гостиной для создания большого пространства для всей семьи. А также оставить эти помещения разделенными для любителей традиционных планировок. Помимо этого, следует обращать внимание на возможности выделения отдельной комнаты для ребенка в будущем, если финансовые возможности все же не позволят разъехаться и совместное проживание трех поколений затянется на неопределенное время.

Фото: prmaket.ru

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