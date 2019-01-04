Удобны ли для жизни красивые дома: признаки удачных планировок квартир﻿

Под хорошей архитектурой обычно подразумевают внешнюю эстетику. То есть необычные формы, красивые фасады и другие изыски. Однако, еще в древности римский архитектор Витрувий сформулировал три базовых принципа архитектуры: прочность, красота, польза.

Главной задачей архитектора является создание не только красивого, но и качественного здания с комфортным внутренним пространством. Причем порой внешние изыски не помогают, а наоборот, мешают грамотной квартирографии.

Удобство прежде всего

В последнее время даже в массовом сегменте девелоперы стали уделять большое внимание архитектуре. Они пытаются создать удобные и приятные для глаза дома. А также привлекают к работе над проектами известных российских и иностранных архитекторов.

Конечно, для покупателя на первом месте стоят удачные планировки. В настоящее время разница в стоимости между двумя соседними квартирами аналогичной площади, но с более удачными или менее удачными планировками может достигать 5-7%.

Помимо этого, если девелопер объявляет о той или иной акции на пул выделенных объектов, то, скорее всего, в список входят лоты не с самыми лучшими планировочными ходами.

В общем и целом удачная архитектура, включающая и внешнюю эстетику, и хорошие планировки, может обеспечить повышение цены на 10-15% по сравнению с проектами без таких преимуществ.

Уровень влияния на цену зависит от важности конкретных "фишек" или просчетов. Так, если в квартире площадь коридора немного больше оптимальной, то это не является критичным. А вот квартира-студия представляет собой длинный и узкий коридор, то влияние планировки на ценовые характеристики уже будет существенным.

Когда стоит насторожиться

Плохие планировки случаются, когда архитектор выбирает оси для шага межкомнатных перегородок в 3 метра. Это правильный шаг для создания красивого фасада, однако слишком маленький для комфортных комнат.

По определенным внешним особенностям можно заподозрить наличие не самых удачных внутренних планировок. Однозначно неудачными являются секции, имеющие слишком большой размер в ширину. Они весьма проблематичны с точки зрения квартирографии. Это тот случай, когда неизбежно получается много неудобоваримых "пеналов".

Негативно сказаться на планировках может и чрезмерная вычурность архитектурного решения фасада. Округленные и изогнутые и линии могут привести к появлению треугольных балконов с острыми углами. А изгибы стен мест общего пользования чреваты совершенно не функциональными формами в помещениях.

И еще одно не самое удачное для жителей, хоть и порой красивое фасадное решение. Это нависающие блоки. Дело в том, что они мешают нормальной инсоляции помещений, находящихся под ними. Такие выступающие части конструкции будут радовать глаз всех, кроме самих владельцев квартир, оказавшихся "под козырьком".

Лишнее внимание к сложным внешним формам зачастую приводит к тому, что в результате появляются квартиры, где коридор занимает порядка 20% общей площади. А двухметровый санузел имеет неправильную форму и пять углов.

Недостаток многих проектов заключается в появлении несущих колонн в самых неожиданных местах. Например, посреди гардеробной или ванной комнаты.

Поэтому, несмотря на то, что по внешним особенностям можно предварительно оценить возможные планировочные просчеты, не стоит делать однозначных выводов. Лучше посмотреть, что реально девелопер с архитектором предлагают внутри.

Фото: womanadvice

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Самовольная перепланировка влетит в копеечку

Трагедию в Выборге спровоцировала перепланировка квартиры

Незаконная перепланировка: возможные последствия