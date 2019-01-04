Московские "сталинки": плюсы и минусы﻿

Когда-то сталинские дома считались самым престижным жильем. В них селилась советская элита. В настоящее время востребованность сталинок заметно снизилась. Однако многие покупатели все еще предпочитают квартиры именно в таких домах. Цены на сталинские квартиры до сих пор выше средних по рынку недвижимости. Даже несмотря на некоторые недостатки такого жилья.

Жилье для советской элиты

Сталинки появились на свет как отрицание предыдущей эпохи конструктивизма. В 1930-е гг. изменилась государственная идеология. В период первых пятилеток, индустриализации и коллективизации руководству страны было важно продемонстрировать, что советская власть достигла больших успехов в развитии экономики страны и повышении уровня жизни граждан. Именно поэтому почти все жилищные и общественные объекты этого периода по своей архитектуре и внутреннему убранству напоминают дворцы. Из-за этого архитектурный стиль сталинок называют "сталинским ампиром".

В основном, квартиры в сталинских домах получала элита советского общества. Это были партийные и советские работники, академики, высокопоставленные военные, артисты и писатели. После войны, когда строительство сталинок стало более массовым, к ним добавились преподаватели вузов, медики, ученые.

Высокие потолки, изношенные коммуникации

Сталинские дома разных периодов заметно различаются. Сталинки раннего периода (1930-х гг. постройки), как правило, были невысокими (не более четырех-шести этажей). В основном использовался красный кирпич. Межэтажные перекрытия могли быть деревянными. Межкомнатные перегородки как правило выполнялись из деревянных досок, реек и штукатурки.

В конце 1930-1940-х гг. появились более монументальные сталинки в 10-12 этажей. В них использовался стальной каркас и бетонные перекрытия. Здания именно этого "поколения" отличались особенно вычурным внешним убранством. Они также обладали нестандартными планировками помещений. В частности, они включали комнаты для прислуги. В 50-х годах сталинки в основном стали скромнее с точки зрения оформления фасадов.

Как правило, в сталинской застройке были маленькие подъезды. Большая часть домов с газовыми колонками, без грузовых лифтов. В первых домах даже были мусоропроводы в квартирах. Потом, правда, их перенесли в подъезд. Изнутри квартиры в сталинках отделывались специальной подкладкой по типу гипсокартона. В настоящее время покупатели отскабливают стену и выигрывают в квартире еще 10 см площади.

Обычно площадь однокомнатных квартир в сталинских домах составляет 32-50 кв.м. "Двушки" располагались в подъездах, выходивших во двор. Причем эти подъезды были не парадные, и окна квартир тоже выходили во двор,. Тогда это было не очень престижно. Площадью они были от 44 до 70 кв.м и выдавались деятелям культуры, врачам, начальникам охраны.

Особый шик — это трех- (от 57 до 85 кв.м) и четырехкомнатные (от 80 до 110 кв.м) квартиры, где окна выходили на две стороны. Так называемые "распашонки". Причем все жилые комнаты были обращены на проспекты. Это было сделано для того, чтобы высшие чины могли наблюдать за парадами прямо из дома. Кухня и подсобные помещения выходили окнами во двор.

Основной недостаток сталинских домов заключается в их возрасте. Если сами здания благодаря высокому качеству строительства сохранились весьма неплохо, то состояние коммуникаций оставляет желать лучшего. Прежде всего это касается и проводки, и водопроводных труб, и другого инженерного оборудования. В таких домах зачастую возможны скачки напряжения, проблемы с напором воды. Особенно на верхних этажах.

На любителя

Несмотря на народную любовь к сталинским домам, спрос на них в настоящее время не так высок. Однако у квартир в сталинских домах есть своя аудитории. Это люди, которые хотят жить именно в них. В основном это те, кто раньше жил в подобных домах и привык к высоким потолкам и другому антуражу. То есть те, кому близок дух исторической эпохи.

Фото: home-and-garden.livejournal.com

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