Советские "гостинки": выбираем квартиру-студию на вторичном рынке﻿

Квартиры гостиничного типа стоят примерно столько же, сколько и комната в коммуналке в Москве или студия в Подмосковье.

В современных новостройках возводят немало миниатюрных квартир-студий площадью менее 30 кв. м и с единственной комнатой, которая одновременно является и кухней, и гостиной, и спальней. Любопытно, что похожий формат малогабаритного жилья строили еще в Советском Союзе, тогда он назывался "квартира гостиничного типа".

Так есть ли преимущества у давних предшественников современных студий?

Вопреки названию, квартиры гостиничного типа не имеют никакого отношения к туристической недвижимости. Они стали активно строиться в 1960–1970-е годы и рассматривались как промежуточная стадия между общежитием и полноценной квартирой. В основном такое жилье получали рабочие советских предприятий.

Таким образом в СССР пытались решить жилищный вопрос, штампуя крохотные комнатушки. В них ютились целыми семьям. Название "гостинка" возникло по причине обычной схожести такой недвижимости с гостиничными номерами.

Этажность таких домов может быть очень разной. В основном от 5 до 16 этажей. Чаще всего в них всего один или два подъезда. При этом на одном этаже по обеим сторонам длинного линейного коридора может располагаться от 10 до 50 квартир.

Площадь жилья как правило составляет от 11 до 25 метров. В основном, это однокомнатные квартиры, но иногда встречаются "двушки" площадью около 30 кв. м. В некоторых домах не предусмотрен санузел в квартирах. Душ и туалет в этом случае расположены на этаже. Но в основном все же в квартирах гостиничного типа есть небольшой совмещенный санузел площадью около 1,5 кв. м с сидячей ванной или душевым поддоном.

В таких квартирах кухонное оборудование размещается в небольшой нише в прихожей или в жилой комнате. Площадь таких ниш, как правило, варьируется от 1 до 3 кв. м. Иногда встречаются планировки квартир, где запланировано кухонное пространство площадью до 4,5 кв. м.

Конечно, жилье гостиничного типа уже давно морально устарело. Комнаты площадью 11 кв. м с трудом подходят даже для проживания одного человека.

И тем не менее, такие квартиры можно назвать прообразом современных студий. Одно окно, единое открытое пространство, совмещение жилой и кухонной зоны. Однако современные студии куда комфортнее и продуманнее хотя бы из-за дополнительных 5-10 кв. м площади.

Как комната или студия в Подмосковье

На рынке квартир гостиничного типа немного. Их доля в общем объеме предложения составляет менее 1%. В некоторых районах она выше — 3-5%. В частности, немало "гостинок" есть в Очаково, Текстильщиках, на Шоссе Энтузиастов. В Центральном округе столичного мегаполиса также представлены такие дома. Но, как правило, это точечная застройка.

Благодаря невысокой цене метра и маленькой площади квартиры гостиничного типа с санузлом, но без отдельной кухни — это самый дешевый вариант отдельного жилья на вторичном рынке Москвы.

Средняя стоимость квадратного метра "гостинки" составляет порядка 120 000-125 000 рублей. "Однушки" в хрущевке — 130 000-138 000 рублей. Если говорить об общем бюджете покупки, то за "гостинку" площадью 18 кв. м вы отдадите 2,2 млн рублей, а за однокомнатную квартиру в хрущевке — 4,5-5 млн рублей.

То есть разница более чем в два раза. Данные пропорции сохраняются в целом по Москве вне зависимости от района. В целом квартиры гостиничного типа, обычно стоят около 3 млн рублей, что сопоставимо с комнатой в Москве или квартирой-студией в области.

Минимальная цена — залог спроса

Из-за небольшого объема предложения и низкой стоимости "гостинки" весьма востребованы у некоторых категорий покупателей. Даже несмотря на все свои недостатки. В основном их "любят" приезжие покупатели. Как правило, это связано с ограниченным бюджетом. Такие квартиры становятся первым отдельным жильем в Москве и начальным капиталом, от которого можно отталкиваться дальше.

"Гостинки" приобретают и клиенты, которые по каким-то причинам не могут взять ипотеку.

Тем не менее есть на рынке и настоящие любители именно таких компактных квартир. Кроме того, квартиры гостиничного типа — один из немногих видов вторичной недвижимости, которые все еще хоть как-то интересуют инвесторов-рантье. Тратя при покупке денег чуть больше, чем на комнату, сдают они ее почти за ту же цену, что и обычную квартиру.

В общем и целом спрос на квартиры-студии никуда не денется в ближайшие лет десять. Однако, никакого роста цен в связи с этим не стоит ожидать. А так как эти квартиры востребованы среди покупателей с самыми небольшими бюджетами, привлечь их можно только минимальной ценой.

Фото: tatarsstan.afy.ru

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