Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Недвижимость
Проекты Аналитика Интервью Мнение
Автор Павел Морозов

Готовь телегу зимой: выбираем летнюю дачу в Подмосковье﻿

Недвижимость

 

Готовь телегу зимой: выбираем летнюю дачу в Подмосковье﻿. 396694.jpeg

Еще с советских времен считается, что у благополучного москвича должна быть квартира, машина и дача. Причем если квартира в Москве остается по-прежнему очень дорогим удовольствием, то дача может обойтись даже дешевле многих автомобилей среднего класса.

Итак, участок на большом удалении от Москвы (около 100 км) можно купить всего за несколько десятков тысяч рублей. Сборный домик обойдется в несколько сотен тысяч. Однако, если даже выбирать не самые дешевые варианты, а вполне добротные дома не далее 60 км от МКАД, можно уложиться в относительно приемлемую сумму.

Дома на вторичном рынке: СНТ в разы дешевле

Пытаясь сэкономить на участке и готовом доме в обжитом месте, нужно учитывать, что обычные садовые товарищества в разы дешевле современных организованных поселков.

На сегодняшний день средний чек покупки дачи в СНТ составляет чуть больше 2-х млн рублей. Коттедж в организованном поселке в среднем обойдется в уже в 15-20 млн. рублей.

Так или иначе, за 2 млн рублей сегодня можно приобрести шестисоточный участок с небольшим домом для сезонного проживания в одном из СНТ практически по любому направлению Подмосковья. Удаленность от Москвы будет составлять 35-50 км.

Если нужно уложиться в меньший бюджет, стоит присмотреться к менее престижным восточным направлениям чуть подальше от Москвы. В частности, в радиусе 60 км по Горьковскому шоссе можно найти дачу с небольшим домом площадью 60-70 кв. м за 800 000 — 1 млн рублей.

По мнению аналитиков, выбор между садоводческим товариществом и организованным поселком во многом зависит от притязаний покупателя. Насколько важен для него, например, вопрос круглосуточной охраны или единого социального круга. При этом необходимо помнить о тарифах за обслуживание. И если в СНТ оно обойдется в среднем в 15 000 — 20 000 руб. в год, то для организованного поселка это станет почти нижней границей ежемесячной платы.

Коттеджи на первичном рынке: нужен ли газ

Сэкономить при покупке загородного домика можно, в частности, решившись на покупку на самом старте продаж. Для их успешного запуска застройщики нередко предлагают первым покупателям неплохие скидки. В частности, средний чек объекта на Рублевке сейчас равна 37,6 млн рублей, на Новой Риге — 15,2 млн рублей, а на Симферопольском шоссе — всего 2,2 млн рублей.

Еще одну статью для экономии составляют коммуникации. Если дача нужна только на лето, то прекрасно можно обойтись домом в поселке без газа. Переплата за газифицированный поселок составляет как минимум полмиллиона. В будущем это позволяет экономить на отоплении, но для летних выездов оно нужно крайне редко. Даже если вы планируете несколько раз за зиму приезжать на свою летнюю дачу, электрическое отопление не сильно ударит по карману. А вот газ будет окупаться очень долго.

Помимо этого, ради экономии можно отказаться от обширной инфраструктуры. "Полный фарш" нужен, скорее, для постоянного проживания. Для сезонных выездов можно ограничить более скромным списком. И тем более отказаться от излишеств. Экзотика вроде контактных зоопарков, которые порой встречаются в коттеджных поселках, в действительности больше отнимает денег в ежемесячных платежах, чем приносит радости или пользы.

Самое необходимое — это остановка общественного транспорта и продуктовый магазин. Причем даже это нужно только в том случае, если вы планируете хотя бы летом жить загородом постоянно. Если же речь идет о выездах на выходные, всегда можно заехать в магазин по дороге.

И, конечно, загородный рынок очень чувствителен к сезонному фактору. При покупке не в сезон можно сэкономить до 15%.

Покупка участка: торгуйтесь из-за зарослей

Всего 2,5 года назад самостоятельное строительство дома было намного дешевле покупки готового коттеджа. Сейчас ситуация уже не так однозначна.

Но все же в большинстве случаев покупка участка без подряда и строительство дома на нем до сих пор обходится дешевле готового коттеджа. Средняя стоимость участка без подряда в Подмосковье составляет порядка 2-2,5 млн рублей, при этом на не самом близком расстоянии от столицы (60-70 км от МКАД) вполне реально купить участок с коммуникациями намного дешевле — всего за 200 000 — 300 000 рублей. При возведении дома можно уложиться всего в несколько сотен тысяч для самых дешевых вариантов. А более или менее добротный дом реально построить за 2-3 млн.

Чтобы сэкономить при покупке УБП, да и любого другого объекта, надо найти у лота недостатки, которые вы можете доказать продавцу, но которые для вас на самом деле не так значимы. В случае с участком это может быть, например, его заросший вид или не вполне ровный рельеф.

В целом рынок загородной недвижимости пребывает в стагнации. Это, безусловно, на руку покупателям. На вторичном рынке дач можно найти очень бюджетные предложения до миллиона рублей, а на первичном рынке застройщики готовы пойти на скидку, которая может составить 30-40%. Если дополнительно учитывать обозначенные способы экономии, то вполне возможно приобрести дачу за очень вменяемые деньги.

Фото: forumhouse.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Что произойдет с дачами в 2019 году - главное о садово-огородной реформе﻿

Москва выделит 3,3 млрд рублей на ремонт дорог к дачам

 Треть россиян проведет лето на старых дачах

 

Как безопасно купить загородный дом Как безопасно купить загородный дом

Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...

 
Темы дача жилье летний покупка продажа недвижимость строительство
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Готовь телегу зимой: выбираем летнюю дачу в Подмосковье﻿
Недвижимость
Как безопасно купить загородный дом: подводные камни﻿
Наследие
Версаль — вселенная Короля-Солнце
Новости Все >
Адвокат Пола Уилана обжалует его арест
Украина готовит новую провокацию в Керченском проливе
Выборы на Украине: бывший глава СБУ Наливайченко баллотируется в президенты
МЧС завершило спасательную операцию в Магнитогорске
СМИ: посол Северной Кореи получил в Италии политическое убежище
США может на "долгое время" погрузиться в шатдаун - Трамп
Родственники музыканта и композитора Криса Кельми делят наследство
Китайцы впервые "прилунили" зонд на темной стороне Луны
Спасатели достали из-под завалов в Магнитогорске 37 тел
16 стран потребовали WADA вынести решение по России
Сейчас читают
"Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг
Новости Украины
"Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг Видео 
Почему корпоративы заканчиваются стыдом, разводами и тюрьмой
Отдых
Почему корпоративы заканчиваются стыдом, разводами и тюрьмой Видео 
Как собаки могут помочь в борьбе с раком
Интересное и полезное
Как собаки могут помочь в борьбе с раком
Читательский топ
Миссия провалена: госдеп США требует вернуть Пола Уилана на родину
CNN увидела в аресте Уилана сигнал США
В МВД рассказали, как изменится закон о гражданстве РФ
Какие новинки получит российская армия в 2019-м. Обзор
Лицо с банкноты, или Мать 8 марта
Популярное Комментируемое Выбор читателей
США и Канада. Новости и аналитика
Миссия провалена: госдеп США требует вернуть Пола Уилана на родину

Майк Помпео заявил, что задержанный в России по подозрению в шпионаже Пол Уилан должен быть возвращен в США.

Миссия провалена: госдеп США требует вернуть Пола Уилана на родину
Геннадий Зюганов об итогах года и о том, что нас ждет в будущем
КПРФ
Геннадий Зюганов об итогах года и о том, что нас ждет в будущем
Дальний Восток
Премьер Японии пообещал забрать Курилы с россиянами
США и Канада. Новости и аналитика
CNN увидела в аресте Уилана сигнал США
Дальний Восток
Премьер Японии пообещал забрать Курилы с россиянами

Возможная передача Японии Курил будет происходить при полном согласии местных жителей, которых японцы обязуются не выгонять с островов - заявил Синдзо Абэ

Премьер Японии пообещал забрать Курилы с россиянами
Миссия провалена: госдеп США требует вернуть Пола Уилана на родину
США и Канада. Новости и аналитика
Миссия провалена: госдеп США требует вернуть Пола Уилана на родину
Власть
2018-й стал переломным. Приветствуем 2019-й!
США и Канада. Новости и аналитика
CNN увидела в аресте Уилана сигнал США
Катастрофы
В Магнитогорске обрушился подъезд из-за взрыва газа

Более 100 человек могут оказаться под завалами из-за обрушения подъезда многоэтажного дома в Магнитогорске. На место происшествия уже вылетел глава МЧС.

В Магнитогорске обрушился подъезд из-за взрыва газа
Китайцы впервые "прилунили" зонд на темной стороне Луны
Наука и техника
Китайцы впервые "прилунили" зонд на темной стороне Луны
Дальний Восток
Премьер Японии пообещал забрать Курилы с россиянами
Военные новости
Тестирование “Арматы” начнется в следующем году
Соломон Соловьев Эмоции, создающие живые организации - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова 2019 год рискует стать самым опасным годом века Любовь Степушова Руслан Веснянко Последнее китайское предупреждение Украина получила Руслан Веснянко
Комментарии
Черноморский флот приготовил план боевого ответа на провокации
В МВД рассказали, как изменится закон о гражданстве РФ
Миссия провалена: госдеп США требует вернуть Пола Уилана на родину
Иосиф Пригожин уже смирился с повышением НДС
Московских бездомных по-особому поздравят с Новым годом
В Магнитогорске обрушился подъезд из-за взрыва газа
Украина готовит новую провокацию в Керченском проливе
Иосиф Пригожин уже смирился с повышением НДС
Цитаты и заявления: как чиновники издевались над народом в 2018
Выборы на Украине: бывший глава СБУ Наливайченко баллотируется в президенты
Владимир Путин разослал мировым лидерам поздравления с Новым годом
Миссия провалена: госдеп США требует вернуть Пола Уилана на родину
Берегитесь! Цифра уже правит миром
Берегитесь! Цифра уже правит миром
Америка, отдай долг! Мы все простим!
Америка, отдай долг! Мы все простим!
Россия закупает золото в Китае, освободившись от американских гособлигаций
Россия закупает золото в Китае, освободившись от американских гособлигаций
Россия закупает золото в Китае, освободившись от американских гособлигаций
Россия закупает золото в Китае, освободившись от американских гособлигаций
США против "Роснефти": может ли Кремль спасти режим Мадуро от краха?
История и современность Все >
Планы на 2019 год: уральские археологи исследуют крупное жилище эпохи бронзы
Планы на 2019 год: уральские археологи исследуют крупное жилище эпохи бронзы
Страшные гадания на святки. Видео
Страшные гадания на святки. Видео
ФСБ будет защищать религиозные объекты от терактов
ФСБ будет защищать религиозные объекты от терактов
Какие новинки получит российская армия в 2019-м. Обзор
Какие новинки получит российская армия в 2019-м. Обзор
Задержанного ФСБ шпиона уволили из армии США за воровство
Задержанного ФСБ шпиона уволили из армии США за воровство
Спецслужбы РФ задержали американца по обвинению в шпионаже
Спецслужбы РФ задержали американца по обвинению в шпионаже
Тестирование “Арматы” начнется в следующем году
Тестирование “Арматы” начнется в следующем году
Третий раздел: как Речь Посполитая ушла в историю
Третий раздел: как Речь Посполитая ушла в историю
Почему Кутузов был против погони за Наполеоном в Европе
Почему Кутузов был против погони за Наполеоном в Европе
Китай покорил темную сторону Луны до NASA и Роскосмоса
Китай покорил темную сторону Луны до NASA и Роскосмоса
Что ждет россиян в 2019: все новые законы, налоги и запреты
Что ждет россиян в 2019: все новые законы, налоги и запреты
Женское Все >
Любисток лечит алкоголизм
Любисток лечит алкоголизм
Барбарис - красив и полезен
Барбарис - красив и полезен
Как правильно формировать денежное дерево?
Как правильно формировать денежное дерево?
Очиток: цветет последним в саду
Очиток: цветет последним в саду
Удивим домашних: курица, запеченная в трехлитровой банке
Удивим домашних: курица, запеченная в трехлитровой банке
Как повысить уровень гемоглобина в крови
Как повысить уровень гемоглобина в крови
Чем отличается ОРВИ от обыкновенной простуды
Чем отличается ОРВИ от обыкновенной простуды
Как перестать думать о человеке
Как перестать думать о человеке
Раф Симонс покинул модный дом Calvin Klein
Раф Симонс покинул модный дом Calvin Klein
Вредные мифы о похудении
Вредные мифы о похудении
Главные правила здоровой кожи
Главные правила здоровой кожи
Актуальные цвета для маникюра на 2019 год
Актуальные цвета для маникюра на 2019 год
Розовая глина и ее уникальные свойства
Розовая глина и ее уникальные свойства
Связь алекситимии и переедания
Связь алекситимии и переедания
Мужское Все >
Украшение Карибского моря - крылатка
Украшение Карибского моря - крылатка
Жуткая, но вкусная и полезная рыба - клыкач
Жуткая, но вкусная и полезная рыба - клыкач
Шесть советов при выборе унитаза: изучаем основные характеристики
Шесть советов при выборе унитаза: изучаем основные характеристики
Обустройство детской комнаты
Обустройство детской комнаты
Ненужные вещи, которые могут пригодиться для дачи
Ненужные вещи, которые могут пригодиться для дачи
Эволюция жилища: какие предки у современного дома
Эволюция жилища: какие предки у современного дома
Ремонт в маленькой квартире
Ремонт в маленькой квартире
Выпады: основное упражнение для поднятия ягодиц
Выпады: основное упражнение для поднятия ягодиц
Основные принципы питания для рельефного тела
Основные принципы питания для рельефного тела
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Божье и кесарево: святые покровители финансов
Божье и кесарево: святые покровители финансов
Священник: как христианин отмечает Рождество
Священник: как христианин отмечает Рождество
Как отучить кота будить на рассвете
Как отучить кота будить на рассвете
Пять очаровательных питомцев с непростой судьбой и страницей в "Инстаграме"
Пять очаровательных питомцев с непростой судьбой и страницей в "Инстаграме"
Обаятельный енот у вас дома: как избежать острых углов
Обаятельный енот у вас дома: как избежать острых углов
Приключения пяти питомцев, за которыми можно следить в "Инстаграме"
Приключения пяти питомцев, за которыми можно следить в "Инстаграме"
Положительное влияние питомцев на детей: всегда ли это так?
Положительное влияние питомцев на детей: всегда ли это так?
Ученые доказали - ядро Земли твердое, но пластичное
Ученые доказали - ядро Земли твердое, но пластичное
В США определились как все-таки произошла Земля
В США определились как все-таки произошла Земля
Писатели и поэты: интересные факты из жизни Достоевского
Писатели и поэты: интересные факты из жизни Достоевского
LED-гаджеты – мода или must have?
LED-гаджеты – мода или must have?
Появятся ли перелеты от низкобюджетных авиакомпаний на дальние расстояния?
Появятся ли перелеты от низкобюджетных авиакомпаний на дальние расстояния?
Любопытные факты об искусственном интеллекте
Любопытные факты об искусственном интеллекте
Секс ради Бога: секта без комплексов
Секс ради Бога: секта без комплексов
Учитесь говорить комплименты женщинам
Ближний Восток
Это победа: арабские страны признали Асада

В Сирии происходят знаменательные события, которые реально переводят боевые действия в политический процесс урегулирования. Россия и Сирия выиграли на терпении.

Это победа: арабские страны признали Асада
Ирак хочет попросить военную базу США на выход
Ближний Восток
Ирак хочет попросить военную базу США на выход
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
Мир. Новости мира
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
Медведев "избил" своих на Украине. Чтобы чужие боялись?
Новости Украины
Медведев "избил" своих на Украине. Чтобы чужие боялись?
Стал ли Китай лидером в Юго-Восточной Азии
Дальний Восток
Стал ли Китай лидером в Юго-Восточной Азии
Зачем Лукашенко распускает слух о поглощении Белоруссии
Новости Белоруссии
Зачем Лукашенко распускает слух о поглощении Белоруссии
Почему Трамп вывел войска из Сирии?
Ближний Восток
Почему Трамп вывел войска из Сирии?
Вернется ли армия РФ в Азербайджан и Армению
Бывший СССР
Вернется ли армия РФ в Азербайджан и Армению
В Польше озвучили цену свободы "агента Путина"
Евросоюз
В Польше озвучили цену свободы "агента Путина"
Успешный опыт EXPO-2017 будет распространен
Бывший СССР
Успешный опыт EXPO-2017 будет распространен
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ