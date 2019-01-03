Готовь телегу зимой: выбираем летнюю дачу в Подмосковье﻿

Еще с советских времен считается, что у благополучного москвича должна быть квартира, машина и дача. Причем если квартира в Москве остается по-прежнему очень дорогим удовольствием, то дача может обойтись даже дешевле многих автомобилей среднего класса.

Итак, участок на большом удалении от Москвы (около 100 км) можно купить всего за несколько десятков тысяч рублей. Сборный домик обойдется в несколько сотен тысяч. Однако, если даже выбирать не самые дешевые варианты, а вполне добротные дома не далее 60 км от МКАД, можно уложиться в относительно приемлемую сумму.

Дома на вторичном рынке: СНТ в разы дешевле

Пытаясь сэкономить на участке и готовом доме в обжитом месте, нужно учитывать, что обычные садовые товарищества в разы дешевле современных организованных поселков.

На сегодняшний день средний чек покупки дачи в СНТ составляет чуть больше 2-х млн рублей. Коттедж в организованном поселке в среднем обойдется в уже в 15-20 млн. рублей.

Так или иначе, за 2 млн рублей сегодня можно приобрести шестисоточный участок с небольшим домом для сезонного проживания в одном из СНТ практически по любому направлению Подмосковья. Удаленность от Москвы будет составлять 35-50 км.

Если нужно уложиться в меньший бюджет, стоит присмотреться к менее престижным восточным направлениям чуть подальше от Москвы. В частности, в радиусе 60 км по Горьковскому шоссе можно найти дачу с небольшим домом площадью 60-70 кв. м за 800 000 — 1 млн рублей.

По мнению аналитиков, выбор между садоводческим товариществом и организованным поселком во многом зависит от притязаний покупателя. Насколько важен для него, например, вопрос круглосуточной охраны или единого социального круга. При этом необходимо помнить о тарифах за обслуживание. И если в СНТ оно обойдется в среднем в 15 000 — 20 000 руб. в год, то для организованного поселка это станет почти нижней границей ежемесячной платы.

Коттеджи на первичном рынке: нужен ли газ

Сэкономить при покупке загородного домика можно, в частности, решившись на покупку на самом старте продаж. Для их успешного запуска застройщики нередко предлагают первым покупателям неплохие скидки. В частности, средний чек объекта на Рублевке сейчас равна 37,6 млн рублей, на Новой Риге — 15,2 млн рублей, а на Симферопольском шоссе — всего 2,2 млн рублей.

Еще одну статью для экономии составляют коммуникации. Если дача нужна только на лето, то прекрасно можно обойтись домом в поселке без газа. Переплата за газифицированный поселок составляет как минимум полмиллиона. В будущем это позволяет экономить на отоплении, но для летних выездов оно нужно крайне редко. Даже если вы планируете несколько раз за зиму приезжать на свою летнюю дачу, электрическое отопление не сильно ударит по карману. А вот газ будет окупаться очень долго.

Помимо этого, ради экономии можно отказаться от обширной инфраструктуры. "Полный фарш" нужен, скорее, для постоянного проживания. Для сезонных выездов можно ограничить более скромным списком. И тем более отказаться от излишеств. Экзотика вроде контактных зоопарков, которые порой встречаются в коттеджных поселках, в действительности больше отнимает денег в ежемесячных платежах, чем приносит радости или пользы.

Самое необходимое — это остановка общественного транспорта и продуктовый магазин. Причем даже это нужно только в том случае, если вы планируете хотя бы летом жить загородом постоянно. Если же речь идет о выездах на выходные, всегда можно заехать в магазин по дороге.

И, конечно, загородный рынок очень чувствителен к сезонному фактору. При покупке не в сезон можно сэкономить до 15%.

Покупка участка: торгуйтесь из-за зарослей

Всего 2,5 года назад самостоятельное строительство дома было намного дешевле покупки готового коттеджа. Сейчас ситуация уже не так однозначна.

Но все же в большинстве случаев покупка участка без подряда и строительство дома на нем до сих пор обходится дешевле готового коттеджа. Средняя стоимость участка без подряда в Подмосковье составляет порядка 2-2,5 млн рублей, при этом на не самом близком расстоянии от столицы (60-70 км от МКАД) вполне реально купить участок с коммуникациями намного дешевле — всего за 200 000 — 300 000 рублей. При возведении дома можно уложиться всего в несколько сотен тысяч для самых дешевых вариантов. А более или менее добротный дом реально построить за 2-3 млн.

Чтобы сэкономить при покупке УБП, да и любого другого объекта, надо найти у лота недостатки, которые вы можете доказать продавцу, но которые для вас на самом деле не так значимы. В случае с участком это может быть, например, его заросший вид или не вполне ровный рельеф.

В целом рынок загородной недвижимости пребывает в стагнации. Это, безусловно, на руку покупателям. На вторичном рынке дач можно найти очень бюджетные предложения до миллиона рублей, а на первичном рынке застройщики готовы пойти на скидку, которая может составить 30-40%. Если дополнительно учитывать обозначенные способы экономии, то вполне возможно приобрести дачу за очень вменяемые деньги.

Фото: forumhouse.ru

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