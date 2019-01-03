Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Недвижимость
Проекты Аналитика Интервью Мнение
Автор Павел Морозов

Как безопасно купить загородный дом: подводные камни﻿

Недвижимость

Покупка любой жилой недвижимости — это дело крайне непростое. И весьма ответственное. Особенно, если речь идёт о покупке дома. Хлопот на его выбор и приобретение вдвойне больше по сравнению с покупкой квартиры. И это легко объяснимо. 

Как безопасно купить загородный дом: подводные камни﻿. 396691.jpeg

При покупке индивидуального жилого дома важно не только знать, какими потребительскими свойствами должно обладать строение, но и понимать правовые основы сделки. Ведь можно приобрести отличный загородный дом, а потом, к примеру, выяснить, что он подлежит сносу как самострой.

Перед тем, как заключить договор купли-продажи коттеджа, необходимо собрать информацию о продавце, а также о правовом статусе этого объекта.  

Получение сведений через Росреестр

Росреестр на сегодня является главным источником информации об объекте и его собственниках. Выписка из ЕГРН содержит полные сведения о характеристиках недвижимости и всех правах на нее. Заказать выписку можно, в частности, через МФЦ.

Однако получить данный документ — это еще полдела. Важно суметь им правильно воспользоваться. А это уже гораздо сложнее. Для начала потенциальный покупатель загородной недвижимости должен сравнить все сведения из выписки с информацией, находящейся в документах, которые ему показывает продавец. Характеристики объектов и права собственников должны быть везде одинаковыми. Если существуют расхождения, то лучше отказаться от покупки.

Также необходимо убедиться, что фактическая площадь участка соответствует той, что указана в документах. Помимо этого, следует проверить, соответствуют ли реальные границы участка тем, что зафиксированы в ЕГРН, а также проводилось ли вообще межевание земли.

Проверка продавца

Теперь перейдем к проверке продавца — физического лица. Сначала надо удостовериться в действительности паспорта на сайте МВД РФ. Но и здесь в последнее время появились некоторые нюансы.

Кроме проверки паспорта следует обратить внимание и на семейное положение продавца. Если владелец купил дом, находясь в браке, то будет необходимо еще и нотариальное согласие второго супруга. 

В случае, если договор подписывает не сам продавец, а его представитель с нотариальной доверенностью, то следует изучить и ее. Это делается на сайте федеральной нотариальной палаты.

И наконец, можно проверить контрагента через web-ресурс ФССП по поводу нахождения его в розыске или наличия в отношении него исполнительных производств. 

Проверка юридического лица

Когда продавцом выступает строительная либо посредническая организация, то дело несколько усложняется. В отличии от долевого строительства, ИЖС никогда не являлось для государства приоритетной сферой. Поэтому потенциальные покупатели коттеджей не смогут, в частности, проверить застройщика на каком-нибудь едином информационном портале. Такового просто не существует. Следовательно, придётся обратиться к старым и проверенным интернет-ресурсам: сайту ФССП, "Судебным актам РФ", "Сведениям о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов". Правда, далеко не факт, что эти web-сайты будут содержать какую-либо информацию об интересующем вас юрлице. Но проверить всё-таки необходимо.

Помимо этого, желательно использовать для получения данных и Единый реестр сведений о банкротстве. Занятые возведением загородной недвижимости компании не находятся под жестким контролем государства. Следовательно, они могут продавать жильё даже на стадии банкротства.

Качество покупаемого объекта

Приобретая загородный дом, важно помнить, что проверять надо не только юридическую сторону сделки, но и сам объект, на предмет качества строительства. Самостоятельно провести такую проверку достаточно сложно, но заказать строительно-техническую экспертизу может каждый. Эксперты определят правильность установления несущих конструкций, надежность фундамента и перекрытий между этажами. Большое внимание следует уделить крыше. Именно на загородном рынке происходит больше всего сюрпризов, когда дома начинают трещать по швам, оседать, проваливается кровля и происходит много других неприятностей, которые новому собственнику могут влететь в очень большую копеечку.

Краткие выводы

Подводя итоги можно сделать вывод, что сегодня, к сожалению, невозможно абсолютно безопасно купить загородную недвижимость. Да, конечно, выписка из ЕГРН существенно снижает риски сделки. Однако даже она не делает её простой и прозрачной. Существуют многочисленные тонкости, о которых продавец может и не догадываться.

Ко всему прочему, наше государство уделяет мало внимания данной сфере. До сих пор, например, оно не урегулировало статус общей собственности коттеджных поселков. В результате людям, купившим дом, приходится существенно переплачивать за то, чтобы иметь возможность пользоваться инфраструктурой. Или, например, чтобы провести газ, электричество или воду в свое жилище.

И, наконец, стоит сказать о проблемах безопасности построек. Как известно, в России действует дачная амнистия. Она позволяет гражданам, построившим индивидуальные дома, регистрировать их в ЕГРН без разрешения на ввод в эксплуатацию. С одной стороны, это, конечно, очень хорошо. Миллионы россиян стали обладателями собственности в упрощенном порядке, минуя данный этап. С другой стороны, многие коттеджи возведены с явным нарушением строительных и санитарно-экологических норм. Поэтому проживание в них опасно не только для здоровья, но, иногда, и для жизни человека. 

Фото: dpchas.com.ua

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Выбираем загородный дом зимой - экономим и не разочаровываемся

Загородный дом у воды: плюсы и минусы

Костя Крюков обустраивает загородный дом
Сгорел загородный дом бывшей жены Башарова

 

 

 

Родственники музыканта и композитора Криса Кельми делят наследство Родственники музыканта и композитора Криса Кельми делят наследство

Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...

 
Темы дом жилье закон площадь продажа покупка недвижимость строительство
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Как безопасно купить загородный дом: подводные камни﻿
Наследие
Версаль — вселенная Короля-Солнце
Наследие
Последний побег с Острова пеликанов
Новости Все >
СМИ: посол Северной Кореи получил в Италии политическое убежище
США может на "долгое время" погрузиться в шатдаун - Трамп
Родственники музыканта и композитора Криса Кельми делят наследство
Китайцы впервые "прилунили" зонд на темной стороне Луны
Спасатели достали из-под завалов в Магнитогорске 37 тел
16 стран потребовали WADA вынести решение по России
ФСБ будет защищать религиозные объекты от терактов
Макрон и Путин обсудили Керченский кризис и ситуацию в Сирии
Украинцы опять возмутились: CNN назвал Симферополь российской территорией
Прибалтика и Польша в лидерах: страны ЕС "распределили" по тратам на алкоголь
Сейчас читают
Версаль — вселенная Короля-Солнце
Наследие
Версаль — вселенная Короля-Солнце
Как Полтавская битва обернулась триумфом русского оружия
Силовые структуры
Как Полтавская битва обернулась триумфом русского оружия
Москва недовольна отказом Индии от покупки российских зенитных систем
Военные новости
Москва недовольна отказом Индии от покупки российских зенитных систем
Читательский топ
Миссия провалена: госдеп США требует вернуть Пола Уилана на родину
CNN увидела в аресте Уилана сигнал США
В МВД рассказали, как изменится закон о гражданстве РФ
Какие новинки получит российская армия в 2019-м. Обзор
Лицо с банкноты, или Мать 8 марта
Популярное Комментируемое Выбор читателей
США и Канада. Новости и аналитика
Миссия провалена: госдеп США требует вернуть Пола Уилана на родину

Майк Помпео заявил, что задержанный в России по подозрению в шпионаже Пол Уилан должен быть возвращен в США.

Миссия провалена: госдеп США требует вернуть Пола Уилана на родину
Геннадий Зюганов об итогах года и о том, что нас ждет в будущем
КПРФ
Геннадий Зюганов об итогах года и о том, что нас ждет в будущем
Дальний Восток
Премьер Японии пообещал забрать Курилы с россиянами
США и Канада. Новости и аналитика
CNN увидела в аресте Уилана сигнал США
Дальний Восток
Премьер Японии пообещал забрать Курилы с россиянами

Возможная передача Японии Курил будет происходить при полном согласии местных жителей, которых японцы обязуются не выгонять с островов - заявил Синдзо Абэ

Премьер Японии пообещал забрать Курилы с россиянами
Миссия провалена: госдеп США требует вернуть Пола Уилана на родину
США и Канада. Новости и аналитика
Миссия провалена: госдеп США требует вернуть Пола Уилана на родину
Власть
2018-й стал переломным. Приветствуем 2019-й!
КПРФ
Геннадий Зюганов об итогах года и о том, что нас ждет в будущем
Катастрофы
В Магнитогорске обрушился подъезд из-за взрыва газа

Более 100 человек могут оказаться под завалами из-за обрушения подъезда многоэтажного дома в Магнитогорске. На место происшествия уже вылетел глава МЧС.

В Магнитогорске обрушился подъезд из-за взрыва газа
Премьер Японии пообещал забрать Курилы с россиянами
Дальний Восток
Премьер Японии пообещал забрать Курилы с россиянами
Наука и техника
Китайцы впервые "прилунили" зонд на темной стороне Луны
Военные новости
Тестирование “Арматы” начнется в следующем году
Соломон Соловьев Эмоции, создающие живые организации - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова 2019 год рискует стать самым опасным годом века Любовь Степушова Руслан Веснянко Последнее китайское предупреждение Украина получила Руслан Веснянко
Комментарии
Премьер Японии пообещал забрать Курилы с россиянами
Премьер Японии пообещал забрать Курилы с россиянами
CNN увидела в аресте Уилана сигнал США
Миссия провалена: госдеп США требует вернуть Пола Уилана на родину
Миссия провалена: госдеп США требует вернуть Пола Уилана на родину
Миссия провалена: госдеп США требует вернуть Пола Уилана на родину
CNN увидела в аресте Уилана сигнал США
Цитаты и заявления: как чиновники издевались над народом в 2018
CNN увидела в аресте Уилана сигнал США
CNN увидела в аресте Уилана сигнал США
CNN увидела в аресте Уилана сигнал США
СМИ: посол Северной Кореи получил в Италии политическое убежище
CNN увидела в аресте Уилана сигнал США
CNN увидела в аресте Уилана сигнал США
CNN увидела в аресте Уилана сигнал США
CNN увидела в аресте Уилана сигнал США
CNN увидела в аресте Уилана сигнал США
Цитаты и заявления: как чиновники издевались над народом в 2018
CNN увидела в аресте Уилана сигнал США
CNN увидела в аресте Уилана сигнал США
Премьер Японии пообещал забрать Курилы с россиянами
История и современность Все >
Страшные гадания на святки. Видео
Страшные гадания на святки. Видео
Миф о благородных запорожских казаках
Миф о благородных запорожских казаках
ФСБ будет защищать религиозные объекты от терактов
ФСБ будет защищать религиозные объекты от терактов
Какие новинки получит российская армия в 2019-м. Обзор
Какие новинки получит российская армия в 2019-м. Обзор
Задержанного ФСБ шпиона уволили из армии США за воровство
Задержанного ФСБ шпиона уволили из армии США за воровство
Спецслужбы РФ задержали американца по обвинению в шпионаже
Спецслужбы РФ задержали американца по обвинению в шпионаже
Тестирование “Арматы” начнется в следующем году
Тестирование “Арматы” начнется в следующем году
Третий раздел: как Речь Посполитая ушла в историю
Третий раздел: как Речь Посполитая ушла в историю
Почему Кутузов был против погони за Наполеоном в Европе
Почему Кутузов был против погони за Наполеоном в Европе
Китай покорил темную сторону Луны до NASA и Роскосмоса
Китай покорил темную сторону Луны до NASA и Роскосмоса
Что ждет россиян в 2019: все новые законы, налоги и запреты
Что ждет россиян в 2019: все новые законы, налоги и запреты
Женское Все >
Любисток лечит алкоголизм
Любисток лечит алкоголизм
Барбарис - красив и полезен
Барбарис - красив и полезен
Как правильно формировать денежное дерево?
Как правильно формировать денежное дерево?
Очиток: цветет последним в саду
Очиток: цветет последним в саду
Удивим домашних: курица, запеченная в трехлитровой банке
Удивим домашних: курица, запеченная в трехлитровой банке
Как повысить уровень гемоглобина в крови
Как повысить уровень гемоглобина в крови
Чем отличается ОРВИ от обыкновенной простуды
Чем отличается ОРВИ от обыкновенной простуды
Как перестать думать о человеке
Как перестать думать о человеке
Раф Симонс покинул модный дом Calvin Klein
Раф Симонс покинул модный дом Calvin Klein
Вредные мифы о похудении
Вредные мифы о похудении
Главные правила здоровой кожи
Главные правила здоровой кожи
Актуальные цвета для маникюра на 2019 год
Актуальные цвета для маникюра на 2019 год
Розовая глина, и ее уникальные свойства ЖУРАВЛЕВА
Розовая глина, и ее уникальные свойства ЖУРАВЛЕВА
Связь алекситимии и переедания
Связь алекситимии и переедания
Мужское Все >
Жуткая, но вкусная и полезная рыба - клыкач
Жуткая, но вкусная и полезная рыба - клыкач
Удивительные факты о китах
Удивительные факты о китах
Шесть советов при выборе унитаза: изучаем основные характеристики
Шесть советов при выборе унитаза: изучаем основные характеристики
Обустройство детской комнаты
Обустройство детской комнаты
Ненужные вещи, которые могут пригодиться для дачи
Ненужные вещи, которые могут пригодиться для дачи
Эволюция жилища: какие предки у современного дома
Эволюция жилища: какие предки у современного дома
Ремонт в маленькой квартире
Ремонт в маленькой квартире
Выпады: основное упражнение для поднятия ягодиц
Выпады: основное упражнение для поднятия ягодиц
Основные принципы питания для рельефного тела
Основные принципы питания для рельефного тела
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Божье и кесарево: святые покровители финансов
Божье и кесарево: святые покровители финансов
Священник: как христианин отмечает Рождество
Священник: как христианин отмечает Рождество
Как отучить кота будить на рассвете
Как отучить кота будить на рассвете
Пять очаровательных питомцев с непростой судьбой и страницей в "Инстаграме"
Пять очаровательных питомцев с непростой судьбой и страницей в "Инстаграме"
Обаятельный енот у вас дома: как избежать острых углов
Обаятельный енот у вас дома: как избежать острых углов
Приключения пяти питомцев, за которыми можно следить в "Инстаграме"
Приключения пяти питомцев, за которыми можно следить в "Инстаграме"
Положительное влияние питомцев на детей: всегда ли это так?
Положительное влияние питомцев на детей: всегда ли это так?
Ученые доказали - ядро Земли твердое, но пластичное
Ученые доказали - ядро Земли твердое, но пластичное
В США определились как все-таки произошла Земля
В США определились как все-таки произошла Земля
Писатели и поэты: интересные факты из жизни Достоевского
Писатели и поэты: интересные факты из жизни Достоевского
Появятся ли перелеты от низкобюджетных авиакомпаний на дальние расстояния?
Появятся ли перелеты от низкобюджетных авиакомпаний на дальние расстояния?
Любопытные факты об искусственном интеллекте
Любопытные факты об искусственном интеллекте
Секс ради Бога: секта без комплексов
Секс ради Бога: секта без комплексов
Учитесь говорить комплименты женщинам
Битва экстрасенсов: как сбываются предсказания, Хотите верьте, хотите проверьте
Битва экстрасенсов: как сбываются предсказания, Хотите верьте, хотите проверьте
Ближний Восток
Это победа: арабские страны признали Асада

В Сирии происходят знаменательные события, которые реально переводят боевые действия в политический процесс урегулирования. Россия и Сирия выиграли на терпении.

Это победа: арабские страны признали Асада
Ирак хочет попросить военную базу США на выход
Ближний Восток
Ирак хочет попросить военную базу США на выход
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
Мир. Новости мира
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
Медведев "избил" своих на Украине. Чтобы чужие боялись?
Новости Украины
Медведев "избил" своих на Украине. Чтобы чужие боялись?
Стал ли Китай лидером в Юго-Восточной Азии
Дальний Восток
Стал ли Китай лидером в Юго-Восточной Азии
Зачем Лукашенко распускает слух о поглощении Белоруссии
Новости Белоруссии
Зачем Лукашенко распускает слух о поглощении Белоруссии
Почему Трамп вывел войска из Сирии?
Ближний Восток
Почему Трамп вывел войска из Сирии?
Вернется ли армия РФ в Азербайджан и Армению
Бывший СССР
Вернется ли армия РФ в Азербайджан и Армению
В Польше озвучили цену свободы "агента Путина"
Евросоюз
В Польше озвучили цену свободы "агента Путина"
Успешный опыт EXPO-2017 будет распространен
Бывший СССР
Успешный опыт EXPO-2017 будет распространен
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ