Как безопасно купить загородный дом: подводные камни﻿

Покупка любой жилой недвижимости — это дело крайне непростое. И весьма ответственное. Особенно, если речь идёт о покупке дома. Хлопот на его выбор и приобретение вдвойне больше по сравнению с покупкой квартиры. И это легко объяснимо.

При покупке индивидуального жилого дома важно не только знать, какими потребительскими свойствами должно обладать строение, но и понимать правовые основы сделки. Ведь можно приобрести отличный загородный дом, а потом, к примеру, выяснить, что он подлежит сносу как самострой.

Перед тем, как заключить договор купли-продажи коттеджа, необходимо собрать информацию о продавце, а также о правовом статусе этого объекта.

Получение сведений через Росреестр

Росреестр на сегодня является главным источником информации об объекте и его собственниках. Выписка из ЕГРН содержит полные сведения о характеристиках недвижимости и всех правах на нее. Заказать выписку можно, в частности, через МФЦ.

Однако получить данный документ — это еще полдела. Важно суметь им правильно воспользоваться. А это уже гораздо сложнее. Для начала потенциальный покупатель загородной недвижимости должен сравнить все сведения из выписки с информацией, находящейся в документах, которые ему показывает продавец. Характеристики объектов и права собственников должны быть везде одинаковыми. Если существуют расхождения, то лучше отказаться от покупки.

Также необходимо убедиться, что фактическая площадь участка соответствует той, что указана в документах. Помимо этого, следует проверить, соответствуют ли реальные границы участка тем, что зафиксированы в ЕГРН, а также проводилось ли вообще межевание земли.

Проверка продавца

Теперь перейдем к проверке продавца — физического лица. Сначала надо удостовериться в действительности паспорта на сайте МВД РФ. Но и здесь в последнее время появились некоторые нюансы.

Кроме проверки паспорта следует обратить внимание и на семейное положение продавца. Если владелец купил дом, находясь в браке, то будет необходимо еще и нотариальное согласие второго супруга.

В случае, если договор подписывает не сам продавец, а его представитель с нотариальной доверенностью, то следует изучить и ее. Это делается на сайте федеральной нотариальной палаты.

И наконец, можно проверить контрагента через web-ресурс ФССП по поводу нахождения его в розыске или наличия в отношении него исполнительных производств.

Проверка юридического лица

Когда продавцом выступает строительная либо посредническая организация, то дело несколько усложняется. В отличии от долевого строительства, ИЖС никогда не являлось для государства приоритетной сферой. Поэтому потенциальные покупатели коттеджей не смогут, в частности, проверить застройщика на каком-нибудь едином информационном портале. Такового просто не существует. Следовательно, придётся обратиться к старым и проверенным интернет-ресурсам: сайту ФССП, "Судебным актам РФ", "Сведениям о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов". Правда, далеко не факт, что эти web-сайты будут содержать какую-либо информацию об интересующем вас юрлице. Но проверить всё-таки необходимо.

Помимо этого, желательно использовать для получения данных и Единый реестр сведений о банкротстве. Занятые возведением загородной недвижимости компании не находятся под жестким контролем государства. Следовательно, они могут продавать жильё даже на стадии банкротства.

Качество покупаемого объекта

Приобретая загородный дом, важно помнить, что проверять надо не только юридическую сторону сделки, но и сам объект, на предмет качества строительства. Самостоятельно провести такую проверку достаточно сложно, но заказать строительно-техническую экспертизу может каждый. Эксперты определят правильность установления несущих конструкций, надежность фундамента и перекрытий между этажами. Большое внимание следует уделить крыше. Именно на загородном рынке происходит больше всего сюрпризов, когда дома начинают трещать по швам, оседать, проваливается кровля и происходит много других неприятностей, которые новому собственнику могут влететь в очень большую копеечку.

Краткие выводы

Подводя итоги можно сделать вывод, что сегодня, к сожалению, невозможно абсолютно безопасно купить загородную недвижимость. Да, конечно, выписка из ЕГРН существенно снижает риски сделки. Однако даже она не делает её простой и прозрачной. Существуют многочисленные тонкости, о которых продавец может и не догадываться.

Ко всему прочему, наше государство уделяет мало внимания данной сфере. До сих пор, например, оно не урегулировало статус общей собственности коттеджных поселков. В результате людям, купившим дом, приходится существенно переплачивать за то, чтобы иметь возможность пользоваться инфраструктурой. Или, например, чтобы провести газ, электричество или воду в свое жилище.

И, наконец, стоит сказать о проблемах безопасности построек. Как известно, в России действует дачная амнистия. Она позволяет гражданам, построившим индивидуальные дома, регистрировать их в ЕГРН без разрешения на ввод в эксплуатацию. С одной стороны, это, конечно, очень хорошо. Миллионы россиян стали обладателями собственности в упрощенном порядке, минуя данный этап. С другой стороны, многие коттеджи возведены с явным нарушением строительных и санитарно-экологических норм. Поэтому проживание в них опасно не только для здоровья, но, иногда, и для жизни человека.

Фото: dpchas.com.ua

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