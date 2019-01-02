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Автор Павел Морозов

Мини-ремонт квартиры в новогодние праздники: успеть за неделю

Недвижимость

 

Мини-ремонт квартиры в новогодние праздник: успеть за неделю. 396685.jpeg

Россияне часто жалуются на то, что им нечем заняться в долгие новогодние праздники. Вместе с тем, продолжительные каникулы как нельзя лучше подходят для не очень масштабного ремонта, до которого никак не доходили руки в рабочие будни.

Плюсы и минусы новогоднего ремонта

Несомненным плюсом ремонта в новогодние праздники являются распродажи в строительных магазинах. Многие из них, кстати, работают уже с 3 января.

Также можно рассчитывать на скидки от мастеров, так как обычно все люди стремятся успеть сделать ремонт до праздников.

Но есть нюансы. В частности, имеет смысл помнить о том, что в праздничные дни шумные работы в многоквартирных домах запрещены. Поэтому все работы, где задействована шумная техника, придется отложить.

Также в праздники сложнее вывозить строительный мусор. Учитывайте, что в этот период в Москве часто вводятся ограничения по грузовому транспорту.

Немного косметики

Если постараться, то за неделю новогодних праздников можно вполне успеть сделать полноценный косметический ремонт. Например, переклеить обои, перекрасить стены, натянуть новые потолки, перестелить пол.

Из отделочных работ быстрее всего дела обстоят с натяжными потолками. В стандартной комнате площадью 20 квадратных метров на эту работу уйдет всего несколько часов.

На переклейку обоев в такой комнате, даже с учетом времени на демонтаж старых материалов, как показывает практика, одному человеку потребуется не более трех дней. Если же понадобится предварительная подготовка поверхностей, например, шпатлевка неровностей, на эти работы стоит заложить еще 1-2 дня.

Обновить краску на стенах можно за один-два дня, при условии, что старый слой ровный, без повреждений. Здесь не помешает протереть стены от пыли, а затем уже накладывать новый слой поверх старого. Разумеется, краска должна быть или того же оттенка, или более темного. Если же вы нанесете светлый цвет поверх темного, то последний будет проступать. При использовании светлых тонов следует содрать старый слой, зашпаклевать и прогрунтовать стены.

Относительно мало времени понадобится на то, чтобы убрать старый ламинат и постелить новый. Или, например, настелить на пол линолеум.

К относительно несложным работам можно отнести замену мебели, прикручивание различных полок. Или самое простое — регулирование дверцы шкафа, которая давно болталась и мешала жить.

Локальные работы

Если говорить о более трудоемких работах, то за праздники можно успеть, например, поменять сантехнику. В частности, установить новый унитаз или полотенцесушитель, заменить смесители.

Но важно помнить, что если трубы не оснащены специальными клапанами для отсекания воды, то просто так перекрывать ее в жилом доме в выходные никто не разрешит.

Помимо этого можно заняться электрикой. За новогодние праздники вполне возможно установить новые розетки и выключатели или поменять люстры. Выбор этих предметов в сегодняшний магазинах просто огромный. Поэтому тут больше может занять процесс не столько монтажа, сколько выбора.

Фото: roscontrol. com

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Мини-ремонт квартиры в новогодние праздники: успеть за неделю
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