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Автор Павел Морозов

Ремонт и декорирование маленьких комнат: увеличиваем пространство визуально

Недвижимость

Для того, чтобы пространство приносило максимальную пользу, небольшие комнаты стали визуально больше и выше, можно использовать несколько действенных приемов, которые используются профессиональными дизайнерами.

Ремонт и декорирование маленьких комнат: увеличиваем пространство визуально. 396684.jpeg

Подбирайте цвета

Расширение комнаты надо начинать со стен, из-за которых она кажется маленькой. Чтобы создать эффект увеличения пространства, выбирайте светлые холодные оттенки голубого, серого или зеленого. Несмотря на распространенное мнение, ярко-белый цвет, в который окрашены все стены, визуально сужает, а не расширяет помещение.

Для ванной комнаты выбирайте крупную плитку. Мелкая зрительно уменьшит площадь. 

Зонируйте пространство

Известно, что открытые двери "съедают" часть площади не только визуально, но и фактически. В маленьких помещениях лучше установить складные или раздвижные двери. Такой вариант поможет отделить зоны в квартире-студии. А также создать изолированный рабочий кабинет в пределах основной комнаты и закрытую спальню в однокомнатной квартире. Раздвижные двери можно оставлять открытыми, организуя большой проем. Он кажется вдвое шире по сравнению с обычным дверным.

Наклейте подходящие обои

Визуально выше сделают комнату с низким потолком обои с вертикальными полосками. Горизонтальные полоски и мелкие рисунки — наоборот. Они расширят площадь, но комната будет казаться ниже. Современные фото- и 3D-обои также помогут создать эффект визуальной перспективы. Особенно если выбрать рисунок с отдаленным горизонтом. Например городской пейзаж или уходящую вдаль дорогу.

Рисуйте полосы

В случае, если вы хотите расширить пространство без косметического ремонта, используйте элементы мебели и декора. Продольные полки также оптически расширят комнату. Применять этот метод лучше не более чем на двух стенах, иначе пространство окажется перегруженным, что даст обратный желаемому эффект. 

Правильно расположите мебель

Правило светлых оттенков распространяется и на мебель. Для маленькой комнаты лучше выбирать компактные варианты кроватей, шкафов и столов. Это необходимо  для того, чтобы не урезать и без того маленькое пространство. Расставляйте диваны и стеллажи не в центре, а вдоль стен. Подойдет встроенная мебель. Низкие тумбы и кофейные столики также оптически удлиняют помещение.

Добавьте света

Есть правило: чем меньше комната, тем меньше в ней требуется источников света. Но если вы хотите расширить пространство, не экономьте на электричестве. Несколько лампочек на потолке рассеивают свет. Он отражается от светлых стен и делает квартиру визуально просторнее. Для вариаций с интенсивностью освещения поместите в угол комнаты торшер и установите настенные светильники.

Расставьте зеркала

Отражение в зеркале зрительно продлевает стены. Лучше поставить несколько зеркал на разных концах помещения либо украсить комнату зеркальными вещами. Это могут быть декоративные элементы на мебели, рамки для фотографий, дверцы на шкафах-купе или зеркальный потолок.

Помимо этого, зеркала увеличивают количество света и пространство кажется шире. В узкой комнате можно сделать одну стену полностью зеркальной. Также подойдут глянцевые поверхности и натяжной потолок с люстрой, отражающей свет по всей площади.

Уделите внимание декору

Расположенные ближе к центру комнаты вазы, торшеры или статуэтки на столе добавляют уюта. А также уменьшают пространство. Постарайтесь не захламлять его мелкими деталями. Поместите в дальний угол комнаты яркий предмет. Он будет привлекать внимание и создавать эффект большой перспективы.

Фото: postremont. ru

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Ремонт и декорирование маленьких комнат: увеличиваем пространство визуально
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