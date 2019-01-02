Антикризисный продукт: квартиры-студии﻿﻿

Несколько лет назад девелоперы начали активно вводить в свой ассортимент квартиры-студии. Они делали этого для того, чтобы снизить бюджет покупки. Сейчас практически в каждом проекте массового сегмента есть такие квартиры.

В какой-то момент аналитики забили тревогу, Возникло опасение, что со снижением инвестиционного спроса малогабаритные студии окажутся невостребованными. Тем не менее этот формат до сих пор популярен. Более того, спрос на квартиры-студии даже растет.

От 16 метров

В настоящее время в столичном мегаполисе предлагается 730 студий в 42 строящихся жилых комплексах. Это 2,3% от общего количества лотов на экспозиции. За год объем предложения квартир-студий снизился на 31%. На рынке квартир такого формата около 5%.

Средняя площадь квартиры-студии в массовом сегменте составляет 26,1 кв. м. Любопытно, что в бизнес-классе схожие показатели — 29,8 кв. м. В то время как разница в площади однокомнатных квартир заметно больше. Это 40,5 кв. м в массовом сегменте и 46,3 кв. м в бизнес-классе.

По мнению аналитиков, основной покупатель студий — студенты, молодые специалисты. И особняком стоят — инвесторы.

В сегменте квартир минимальная площадь студий в Москве составляет 18,5 кв. м. Наиболее востребован этот формат в апарт-комплексах ближе к центру. Но там каждый метр увеличивает стоимость помещения на 200-300 тысяч рублей.

В присоединенных территориях Москвы средняя площадь квартир-студий составляет 24,8 кв. м. За год этот показатель вырос на 1 кв. м. При этом на новых территориях доля студий заметно выше, чем в "старой" Москве, — около 11,8%.

Спрос растет

На рынке сложилась такая ситуация, что предложение квартир-студий снижается, а спрос на такой формат растет. В структуре реализованного спроса студии занимают 8,9% против 8,3% в 2017 году.

Покупатели чаще выбирают студии опять же в сегменте апартаментов. В структуре спроса доля студий площадью от 16 до 30 кв. м составляет 6,9% на рынке квартир и 19,7% — апартаментов.

Квартиры-студии предпочитает молодежь, которая начинает самостоятельную жизнь. Часто для них такие объекты становятся первым отдельным жильем. Зачастую студию или квартиру приобретают не только для подрастающих детей, но и пожилых родителей. Помимо этого, в сегменте апартаментов студии также востребованы среди юристов и консультантов для приобретения такой недвижимости под небольшой офис.

Нишевой антикризисный продукт

По прогнозам, в ближайшие годы доля студий в предложении может подрасти до 10%. А за МКАД этот показатель может достигнуть даже 15-20%. Студии стали в своем роде антикризисным вариантом и единственным способом снизить общий бюджет покупки без пересмотра стоимости квадратного метра. Как минимум до устойчивого роста доходов населения застройщики продолжат ставить на компактность и минимальный бюджет покупки, предлагая новые малогабаритные квартиры менее чем за 3-4 миллиона рублей.

Тем не менее эксперты подчеркивают, что квартиры-студии — это для большинства покупателей стартовое жилье, чтобы потом его поменять на что-то более просторное. Таким образом, квартиры-студии в ближайшее время не растеряют покупателей. Но в более отдаленном будущем их перспективы не очень понятны.

Фото: yandex.ru

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