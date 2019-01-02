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Автор Павел Морозов

Сделки с жильем: подводные камни

Недвижимость

В народе бытует множество заблуждений о сделках с недвижимостью, связанных со страхами, опасностями и подводными камнями.

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Кто-то считает, что нельзя покупать наследственные квартиры, другие полагают, что завещание — гарантия получения недвижимости. Третьи боятся сделок, связанных с несовершеннолетними.

Для того чтобы, с одной стороны, развеять мифы и страхи, а с другой — действительно указать на потенциально рискованные сделки, следует рассмотреть наиболее часто встречающиеся и типичные сложности в сфере жилой невидимости.

Покупка квартиры у стороннего продавца

К любой сделке, особенно если она совершается с посторонним человеком и на крупную сумму, нужно подходить очень внимательно и осторожно.

Лучше сразу исключить любые предварительные договоры, а также авансовые соглашения, если продавец по ним требует внесения значительных средств. В последующем потребуется много сил и ресурсов, чтобы такие средства вернуть, если сделка не состоится. Или на худой конец найти обманщика-продавца.

Необходимо грамотно проводить расчеты и, безусловно, фиксировать их на бумаге. Очень многие этого не делают. И напрасно. При отсутствии расписки в подтверждение передачи денег за недвижимость крайне высока вероятность расторжения договора купли-продажи. Или потери купленного имущества либо повторной оплаты.

Сам договор обязательно регистрируется в Росреестре. Как бы это странно не звучало, но до сих пор не все знают, что недостаточно просто подписать договор, недостаточно заверить его у нотариуса. Обязательно нужно зарегистрировать переход права собственности в Росреестре (через МФЦ). До завершения регистрации покупатель не будет считаться собственником жилья.

Почему опасно завещание?

Многие близкие или дальне родственники привыкли оформлять на себя недвижимость своих родителей с помощью завещания. Категорически не рекомендуется использовать такой метод.

Завещание в одностороннем порядке может быть отменено, изменено, "переоформлено" на договор купли-продажи или дарение. Юридическая практика знает огромное количество примеров, когда после смерти бабушек, мам и отцов, братьев и сестер всплывали не только новые, оформленные более поздней датой завещания, но и зарегистрированные договоры купли-продажи, а также дарения на посторонних лиц.

Поэтому уже при жизни своих родных старайтесь оформлять договор купли-продажи, на крайний случай договор дарения, и сразу регистрировать право собственности в Росреестре через МФЦ, чтобы стать единоличным владельцем.

Покупка квартиры в браке. Как не дать себя обмануть?

Не надо стесняться оформлять брачные контракты и соглашения о разделе имущества. Если вы увидите, что супруг против этого, то становится очевидным, что от вас ему нужны только ваши деньги и имущество. Но не вы сами.

В крайнем случае, в самом договоре купли-продажи или в отдельном соглашении следует указать, что новая квартира приобретается за счет средств от продажи другого жилья, принадлежавшего одному из супругов. Или в договоре определить размер долей каждого из супругов, указывая пропорционально большую долю того из них, кто продал свою недвижимость.

Реализация квартиры с участием несовершеннолетних.

Многие ошибочно полагают, что нельзя покупать квартиру с прописанными несовершеннолетними. Но это не так. Прописка детей не сохраняет за ними право пользования жилым помещением при его продаже, поэтому подобные сделки вполне безопасны и законны при правильном их проведении.

Если же речь идет о квартирах, где несовершеннолетние являются собственниками, то их покупка или продажа, возможны только при условии одновременного приобретения в пользу детей иного жилья — не меньше по площади и стоимости. То есть при продаже комнаты ребенка, находящейся в Москве, комната большей площади, но расположенная. В частности, в Московской области или в другом регионе, не будет признана равноценной заменой.

 

Фото: advokat-belyakova.ru

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Темы жилье сделка недвижимость квартира купить квартира в Москве
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