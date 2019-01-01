Как спланировать семейный бюджет при ипотеке: жизненные советы﻿

Многие скажут, что и так знают свои расходы, что в учете личных финансов нет необходимости. Но жизненные обстоятельства меняются. И заемщикам нужно быть к ним готовыми, чтобы ипотечный кредит на жилье не стал непосильной ношей и не пришлось расстаться с долгожданной недвижимостью.

Учитывая личные расходы хотя бы один месяц, можно увидеть достаточно ощутимую разницу между предполагаемыми цифрами и реальными. Учет финансов наглядно показывает, куда и сколько уходит денег, на чем можно сэкономить, а где не нужно это делать. Также помогает спрогнозировать часть предстоящих расходов. Что позволяет прожить с маленькой зарплатой или с ипотекой. Ипотечный кредит занимает довольно большую статью семейных расходов. И она должна будет учитываться при планировании бюджета не один год.

Сначала определитесь, стоит ли брать ипотеку

Опасно брать кредит, если кто-то из членов семьи не имеет постоянной работы. А значит, и постоянного дохода. Категорически не стоит брать кредиты, если заемщик находится на испытательном сроке либо с работодателем заключен срочный контракт. Ведь нет никаких гарантий, что заемщик останется платежеспособным в ближайшем будущем.

Подсчитайте соотношение дохода и выплат по кредиту

Если среднестатистическая семья все-таки приняла решение взять ипотеку, то работать должны оба взрослых члена семьи. А если у них рождается ребенок, как правило, им стоит как можно скорее выйти на работу. В Москве для покупки квартиры с привлечением ипотеки желательно иметь доход порядка 100 тыс. руб. на семью Ведь период выплаты ипотеки человек должен не выживать, а жить. Поэтому лучше, чтобы платеж по кредиту отнимал не более 50% дохода семьи ежемесячно. А в идеале еще меньше — около 30%.

Потренируйтесь в экономии

Для того, чтобы понять, насколько платеж по кредиту скажется на уровне жизни семьи, эксперты рекомендуют заранее потренироваться. В частности, в течение нескольких месяцев до получения займа попробовать откладывать примерно половину зарплаты и жить на остаток. Это позволит понять, насколько изменится жизнь, когда придется выплачивать ипотечный кредит.

Создайте НЗ

К счастью, непредвиденные затраты случаются нечасто. Поэтому маневренный фонд можно использовать для накопления неприкосновенного запаса на случай резкого падения доходов, например, из-за потери работы

Оптимальный вариант, если семья смогла заранее отложить три — пять платежей по ипотеке для наиболее комфортных выплат. Однако универсальной цифры здесь нет. Кстати, при приобретении жилья на вторичном рынке можно частично досрочно погасить кредит, получив налоговый вычет за квартиру. На это имеют право претендовать оба супруга. В будущем возможно получить налоговый вычет по выплаченным процента. А также направить его на погашение суммы основного долга.

Измените структуру расходов Семейные расходы необходимо ранжировать по степени важности и срочности. Прежде всего, нужно разделить расходы на основные и те, на которых можно сэкономит. Первая группа - это жилье, питание, транспорт, одежда и обувь. Все прочие траты придется пересмотреть, перейти на более бюджетные товары и услуги. А от чего-то вовсе отказаться. Но можно не урезать свои потребности во всем, сохранив расходы на те нужды, которые кажутся более важными.

И, наконец, лучше полностью отказаться от так называемых эмоциональных покупок. ТО есть не посещать магазины без заранее продуманного списка действительно необходимых и актуальных приобретений, ориентируясь только на распродажи и сезонные скидки.

Фото: kakprosto.ru

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