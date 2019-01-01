Магазин рядом с домом: ресурс на все времена

Конкурировать с ассортиментом гипермаркетов магазинам "у дома" нет смысла — это неравная борьба с очевидным победителем. Впрочем, этого и не нужно, так как у таких магазинов другая задача. Это прежде всего удовлетворение потребностей жителей определённого района.

Удобство превыше всего

Формат convenience store (англ. "удобный магазин") появился в начале XX века. В 1927 году работник завода Southland Ice Company Джо С. Томпсон начал продавать молочными продуктами со склада льда. Продажа потребительских товаров оказалась неплохой затеей, так как лед способствовал сохранению полезных свойств продуктов и их хранению длительное время. В итоге Томпсон купил завод и реорганизовал его в The Southland Corporation. Теперь магазины этой компании известны всему миру под брендом 7-Eleven.

Как правило, такие магазины имеют небольшую площадь. Они работают без перерыва и выходных и предлагают небольшой ассортимент товаров на каждый день. Туда забегают за свежей выпечкой или свежими овощами. Подобные магазины можно встретить в спальных районах. Они открыты вблизи транспортных и пешеходных потоков.

У дома трава зеленее

Концепция магазинов у дома проста. На площади до 500 кв. метров можно найти практически все самое необходимое для ежедневного потребления. От свежих помидоров к семейному ужину до средства для мытья посуды. В магазине нет высоких стеллажей и узких проходов. Это покупателю уже на входе оценить перспективу покупки.

Так или иначе, главная причина популярности таких магазинов состоит в шаговой доступности. Порой ассортимент здесь может быть менее разнообразным, чем в гипермаркетах. Зато не нужно ехать через весь город, тратить полдня на генеральную закупку по списку и возвращаться потом по пробкам с пакетами продуктов. Достаточно перейти дорогу или отойти на 200 метров от дома, чтобы купить все необходимое без стресса и очередей.

Знай свою нишу

Крупные ритейлеры давно осваивают эту нишу. В России первые магазины у дома появились в конце 90-х. Эти 20 лет не прошли даром. Формат магазинов у дома развивается настолько активно, что от походов в гипермаркеты отказываются все больше россиян. Сбереженное время покупатели предпочитают тратить на семью, спорт или хобби.

Самые близкие

В настоящее время уже трудно представить свою жизнь без универсама, в который можно забежать по пути с работы домой. В больших городах и маленьких населенных пунктах все чаще открываются новые торговые объекты.

Близкими сердцу магазины формата "у дома" стали в том числе благодаря свежести продуктов. Это и понятно. Ведь именно за продуктами с коротким сроком хранения покупатели заходят после работы, чтобы приготовить дома быстрый и вкусный ужин. Поддерживается это в том числе за счет тесного сотрудничества с местными производителями. В первую очередь это мясо, молочные продукты, фрукты и овощи, а также хлебобулочные изделия. ТО есть все, что входит в список товаров первой необходимости.

Фото: kapital. rz

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