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Автор Павел Морозов

Популярные схемы сделок с новостройками в 2018 году: предпочтения покупателей

Недвижимость

 

Названы популярные схемы покупки новостроек Москвы в 2018 году. 396661.jpeg

Ипотека, собственные средства, trade-in, лизинг и другие схемы. Доли в сделках на столичном первичном рынке жилья в 2018 году, в конечном счете, определял покупатель. И голосовал рублем.

Основным драйвером спроса на столичном рынке новостроек в 2018 году стала ипотека. На долю сделок с кредитами пришлось 60% от общего объема продаж. Oстальные 40% покупателей приобретают квартиры на собственные накопленные средства. К подобным  сделкам эксперты относят схемы с полной единовременной оплатой, рассрочку платежей, лизинг или тест-драйв и trade-in.Единовременную полную оплату в столице, по данным экспертов, используют 15% покупателей первичного жилья. Еще 4% покупателей, которые не имеют сразу 100% суммы для оплаты, предпочитают рассрочку.

На схемы покупки в лизинг и тест-драйв приходится всего 1% от всех сделок с новостройками массового сегмента. В сделках, альтернативных ипотеке, большей популярностью пользуется схема trade-in. Она работает как на авторынке. На нее в 2018 году пришлось 20% от совокупного объема сделок на первичном рынке столицы… Сегодня схема trade-in стала традиционной альтернативной сделкой, как и на вторичном рынке.

В то время, как старая недвижимость продается, покупатели бронируют квартиру в новостройке, зафиксировав ее стоимость на несколько месяцев. После продажи вторички подписывается ДДУ, а деньги от реализации направляются в счет оплаты квартиры в новостройке, поясняют риелторы компании. Помимо этого Также сделка в новостройке может происходить без предварительного бронирования, но одновременно с продажей старой квартиры.

В 2013 году доля сделок trade-in на первичном рынке была выше — 25%. Покупка по схеме  trade-in наиболее популярна среди владельцев наследной недвижимости, семей со взрослыми детьми с перспективой размена, а также для молодых пар, ожидающих пополнения семейства. А вот рассрочка не стала популярной схемой. Этот способ оплаты является аналогом кредитования. Правда, на менее выгодных условиях, чем в банке. Лизинг и тест-драйвы не получили своего развития на столичном рынке. Они не выдерживают конкуренции с ипотекой.

Отдельно стоит сказать о влиянии строительства метро на рынок новостроек в столичном мегаполисе.

За последние два года в столичном мегаполисе завершено несколько крупных инфраструктурных проектов, которые улучшили транспортную ситуацию. Прежде всего это Московское центральное кольцо (МЦК), первая очередь Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена, транспортно-пересадочные узлы (ТПУ).

Транспортная доступность — один из ключевых параметров, влияющих на стоимость недвижимости. Так, запуск МЦК и новых станций метро в 2018 годах значительно улучшил транспортную доступность более трех десятков новостроек. Это привело к росту спроса на квартиры в данных проектах. Сильнее всего цены на жилье выросли в тех районах, где до появления станций метро или платформ МЦК сохранялась наиболее сложная транспортная ситуация.

По оценке аналитиков, к ним прежде всего относятся Западное Дегунино и Бескудниковский район. Там весной ушедшего года открылись станции метро "Селигерская", "Верхние Лихоборы" и "Окружная". Сейчас здесь ведутся продажи в шести новостройках комфорт- и бизнес-класса. С появлением новых станций метро средняя цена 1 кв. м в этих районах выросла со 140 тыс. руб. до 155 тыс. руб. Заметный рост цен наблюдается рядом со станциями МЦК "Локомотив", "Нижегородская", "Шелепиха", "Балтийская", а также в районе ТПУ "Рассказовка".

Во вновь появляющихся новостройках этот фактор закладывался девелоперами заранее. В уже выставленных на продажу  проектах рост средней цены может составить 5-10%. Прирост в цене выше рынка (более 0,8% в месяц) наблюдается лишь в некоторых жилых комплексах Москвы. Так, на момент запуска станции метро "Говорово" в августе 2018 года средняя цена 1 кв. м в районе была 137,5 тыс. руб., а сегодня — 145,4 тыс. руб. Таким образом, прирост составил 5,8% за четыре месяца (в среднем по 1,5% в месяц).

Фото: m24.ru

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